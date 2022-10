Der Jugendschutz darf bei der Cannabislegalisierung nicht unter die Räder kommen

Die Zahl drei steht beim Auswärtsspiel von Holstein Kiel am Freitagabend beim SV Darmstadt 98 besonders im Fokus. Zum einen können die Störche die dritte Serie in Folge brechen. Für Trainer Marcel Rapp besteht zudem die Chance, erst zum zweiten Mal in seiner Zeit als KSV-Trainer drei Spiele in Folge zu gewinnen.