Keine Edibles: Lauterbach will Haschkekse von Cannabislegalisierung ausnehmen

Berlin. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Cannabislegalisierung einschränken und den Verkauf von Haschkeksen oder anderen mit dem berauschenden Wirkstoff THC versetzte Lebensmittel verbieten. Aus dem Gesundheits­ministeriums hieß es am Dienstag, ein Verbot der sogenannten Cannabis-Edibles sei für den Kinder- und Jugendschutz unabdingbar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei wurde auf das vom Minister in Auftrag gegebene Gutachten zu den internationalen Erfahrungen mit der Cannabislegalisierung verwiesen. Dort heißt es unter anderem, in Regionen mit einem legalen Verkauf von Edibles sei es unmittelbar zu einem „beträchtlichen“ Anstieg der Fälle von unbeabsichtigten Vergiftungs- und Rauschzuständen bei Kindern unter zehn Jahren gekommen. Politiker aus den Koalitionsfraktionen hatten sich dagegen in den vergangenen Monaten unkritischer gegenüber Edibles gezeigt.

Lauterbach bezieht sich bei Edible-Verbot auf Studie

Das Gutachten des Instituts für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung in Hamburg wurde am Dienstag von Lauterbach an die Regierungsfraktionen im Bundestag und die anderen Ministerien verschickt. Es liegt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vor. In dem Gutachten wird auf Erfahrungen in Kanada, Uruguay oder einigen US‑Bundesstaaten verwiesen, wo Cannabis bereits legalisiert wurde. In einem Begleitschreiben Lauterbachs heißt es, das Gutachten zeige, dass „Maßnahmen zur Sicherung des Kinder- und Jugendschutzes und zur Reduzierung der Attraktivität der Produkte für Jugendliche bei der Umsetzung einer Legalisierung“ nötig seien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Autoren der Studie rechnen allgemein mit einer Zunahme der Cannabisnutzung im Zuge der geplanten Legalisierung und warnen auch vor einer langfristigen Zunahme des Konsums bei Jugendlichen. Es sei zu erwarten, dass sich der Konsum nach einer etwaigen Legalisierung auch in Deutschland weiter erhöhe, heißt es darin. Der Gesundheitsschutz für Erwachsene dürfte sich „zumindest kurzfristig nur geringfügig verändern“, schreiben die Autoren außerdem. Sie verweisen auch auf eine leichte Erhöhung der Zahl der Verkehrsunfälle „in vielen Regionen“ nach der Legalisierung.

Pläne der Ampelkoalition: Cannabis teil- und schrittweise legalisieren Die Ampelkoalition hat nach Einwänden aus Brüssel ihre im Oktober vorgestellten Eckwerte überarbeitet und am Mittwoch ein zweistufiges Modell vorgestellt. © Quelle: Reuters

Studienautoren rechnen mit mehr Cannabis-Konsum

Mit Blick auf Jugendliche warnen die Experten, dass sich für sie durch die Legalisierung „die subjektive Verfügbarkeit“ von Cannabis erhöhe. Das größte Risiko für den Jugendschutz bestehe darin, dass der Konsum bei Jugendlichen langfristig zunehme.

Als positive Effekte einer Legalisierung werden die Qualität des Stoffs und eine bessere Information der Konsumierenden hervorgehoben. Außerdem sei anzunehmen, dass die Zahl der Vergiftungsfälle durch beigemischte Substanzen verringert werden könne. „Ziel der Legalisierung sollte sein, für gegenwärtig konsumierende Menschen ein legales Angebot zu schaffen, ohne dabei die Attraktivität des Konsumeinstiegs zu erhöhen“, empfiehlt das Gutachten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Lauterbach hatte kürzlich seinen Gesetzentwurf zur Legalisierung von Cannabis in die regierungsinterne Abstimmung gegeben. In seinem Begleitschreiben betont er, die Studienergebnisse bestätigten die Pläne für eine kontrollierte Abgabe der Droge an Erwachsene. Es sei richtig, den Kinder-, Jugend- und Gesundheitsschutz und die Eindämmung des illegalen Marktes ins Zentrum des Vorhabens zu stellen.