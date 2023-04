So fördert die Cannabislegalisierung den Schwarzmarkt

Neue Wohnungen

Plön: Startschuss für das neue Gänsemarktviertel mitten in der Stadt

Die Stadt Plön benötigt dringend neue Wohnungen. Jetzt bekommt sie eine ganz neue Siedlung mitten in der Stadt. Am Gänsemarkt hat der Bau eines neuen Viertels begonnen. So sehen die Pläne des Investors aus Neumünster aus.