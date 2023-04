Die Ampelkoalition will Cannabis in Deutschland legalisieren. Wie die Legalisierung vonstatten gehen soll, ist jedoch umstritten. Die ursprünglichen Pläne dazu musste Gesundheitsminister Karl Lauterbach über den Haufen werfen. Seinen neuen Entwurf hat der SPD-Politiker am Mittwoch vorgestellt.

Nahaufnahme einer THC-haltigen medizinischen Cannabispflanze in einer Zuchtanlage des schweizer Cannabisunternehmens TB Farming AG. (Symbolbild)

Cannabis-Legalisierung „noch in diesem Jahr“: Das sind die Pläne der Ampelkoalition

Berlin. Die Cannabis-Legalisierung soll kommen, darin sind sich die Ampelkoalitionäre einig. Doch ein ursprünglicher Entwurf des Bundesgesundheitsministerium von SPD-Politiker Karl Lauterbach für ein entsprechendes Gesetz ging offenbar zu weit.

Am Mittwoch hat Lauterbach in Begleitung des Bundesministers für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir (Grüne), einen überarbeiteten Plan für die Cannabis-Legalisierung vorgestellt. „Die bisherige Cannabisverbotspolitik ist gescheitert“, sagte Lauterbach in Berlin. Nun wolle man kein neues Problem schaffen, „sondern wir versuchen, ein Problem zu lösen.“ Man wisse, dass man mit einer alleinigen Verschärfung des Strafrechts nicht weiterkomme. „Der Konsum von Cannabis ist eine gesellschaftliche Realität. Eine jahrzehntelange Verbotspolitik hat davor die Augen verschlossen und damit vor allem Probleme verursacht“, bekräftigte Özdemir.

Die Ampelkoalition verfolge mit ihrem Entwurf mehrere Ziele: mehr Sicherheit im Konsum, eine Einschränkung des Konsums, besserer Jugendschutz, ein Zurückdrängen des Schwarzmarkts, weniger Beimengungen beim Cannabis sowie weniger Drogenkriminalität. Laut Özdemir soll die Legalisierung „noch in diesem Jahr“ kommen. Der Gesetzesentwurf soll in diesem April auf den Weg gebracht werden. Doch was genau sehen die Pläne zur Cannabis-Legalisierung vor?

Welche Mengen an Cannabis dürfte man laut dem Entwurf besitzen?

Maximal 25 Gramm „Genusscannabis“ zum Besitz und Eigenkonsum sollen straffrei sein, bestätigte Lauterbach. Das hatte bereits das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Dienstag erfahren. Der ursprüngliche Plan hatte 30 Gramm vorgesehen.

Wie viele Cannabispflanzen zum Eigenanbau erlaubt der Gesetzesentwurf?

„Drei weibliche blühende Pflanzen pro volljähriger Person“ sollen im Eigenanbau erlaubt sein. Das hatte bereits Lauterbachs erster Entwurf vorgesehen – und dabei bleibt es. Bis zu sieben Samen oder fünf Stecklinge sollen in sogenannten Cannabis-Social-Clubs erworben werden können.

Wo soll das Cannabis verkauft werden?

Die Droge sollte ursprünglich in Cannabis-Shops („lizenzierte Fachgeschäfte“) oder eventuell auch Apotheken legal ab 18 gekauft werden können. Das war der Kern der Legalisierungspläne der Ampel. Doch dieses Vorhaben wird nun fallengelassen. Stattdessen solle Cannabis in nicht-gewinnorientierten Vereinigungen mit maximal 500 Mitgliedern zum Eigenkonsum angebaut werden dürfen. Diese Vereinigungen werden auch Cannabis-Social-Clubs genannt. Landesbehörden sollen Qualität und Jugendschutz kontrollieren. Das ist die erste, „schnelle Säule“, die Lauterbach in seinen Plänen vorsieht.

Cem Özdemir (Bündnis90/Die Grünen,l), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, und Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, stellen bei einer Pressekonferenz die Gesetzespläne für den Konsum und Verkauf von Cannabis vor. © Quelle: Britta Pedersen/dpa

Eine Abgabe in lizenzierten Geschäften ist vorerst nur noch wissenschaftlich begleitet in regionalen Modellprojekten geplant. Darin bestehe die „zweite Säule“ des Projekt, informierte der Gesundheitsminister. Dabei wolle man versuchen, kommerzielle Lieferketten aufzubauen. Diese Modellvorhaben sollen über fünf Jahre lang begleitet werden. Zwischenauswertungen sollen jedoch schon vorher Erfolge oder Misserfolge des Projekts feststellen. Diese zweite Säule der geplanten Legalisierung ist aber „voraussichtlich weiterhin notifizierungspflichtig“, wie es von der Bundesregierung heißt. Das bedeutet, dass wohl die EU mitreden darf und damit im Moment unklar ist, ob daraus am Ende etwas wird.

Eine Art Zwischenschritt zum freien Verkauf sollen also die sogenannten Cannabis-Social-Clubs darstellen. Dort können sich maximal 500 Mitglieder zusammenschließen, um Cannabis zum Eigenkonsum anzubauen. Während über 21-Jährige in diesen Clubs bis zu 25 Gramm auf einmal oder 50 Gramm im Monat kaufen können, soll die Abgabe an unter 21-Jährige auf insgesamt 30 Gramm begrenzt werden. Für Minderjährige bleibt der Erwerb verboten. Auch Nicht-Mitglieder dürfen in diesen Einrichtungen kein Cannabis kaufen.

In diesen Clubs sollen die Mitglieder „möglichst aktiv“ mitwirken, heißt es in einer Mitteilung der Bundesministerien für Gesundheit, Justiz und Ernährung. „Eine Mitwirkung von Mitarbeitenden der Vereinigungen beim Anbau ist zulässig, eine Beauftragung Dritter mit dem Anbau wird hingegen ausgeschlossen.“ Die Mitgliedsbeiträge dürfen lediglich die Selbstkosten der Vereinigung abdecken. Die Anzahl der Clubs werde demnach an die Bevölkerungsdichte gekoppelt. In den Räumlichkeiten der Clubs dürfe nicht konsumiert werden.

Wie plant die Ampel den Jugendschutz bei der Cannabis-Legalisierung?

Für unter 18-Jährige soll der Erwerb von Cannabis weiterhin illegal bleiben. Wenn bei Minderjährigen dennoch der Konsum festgestellt werde, so plane man Präventionsprogramme, sagte Lauterbach. Der Konsum des Rauschmittels in jungen Jahren könne laut wissenschaftlichen Erkenntnissen zu Veränderungen im Gehirn der Heranwachsenden führen. „Der Kinder- und Jugendschutz ist von allergrößter Bedeutung“, unterstrich der Gesundheitsminister.

Warum hat Lauterbach seine ursprünglichen Pläne für die Cannabis-Legalisierung geändert?

Die Pläne des Gesundheitsministers waren von Anfang an umstritten. Es hatte erhebliche Zweifel an ihrer Umsetzung gegeben. Die Vermutung: Lauterbachs erster Entwurf könnte internationales und EU-Recht brechen. So haben sich die Staaten des Schengen-Raums beispielsweise im „Schengener Durchführungsübereinkommen“ dazu verpflichtet, „die unerlaubte Ausfuhr von Betäubungsmitteln aller Art einschließlich Cannabis-Produkten sowie den Verkauf, die Verschaffung und die Abgabe dieser Mittel mit verwaltungsrechtlichen und strafrechtlichen Mitteln zu unterbinden“.

Lauterbach hatte Mitte März zwar gesagt, er habe von der EU-Kommission sehr gute Rückmeldungen zu dem Vorhaben bekommen. Aber auch der SPD-Parteivorstand kam kürzlich zu dem Schluss: „Eine umfassende Legalisierung ist aus europarechtlichen Gründen offensichtlich kurzfristig nicht umsetzbar.“

Nun kündigte Lauterbach eine „konzertierte Aktion der Bundesregierung“ an: Damit wolle man erreichen, dass in Europa Unterstützung für die „progressive Cannabispolitik“ gefunden werde, so der Gesundheitsminister. Man wolle „weg von nicht funktionierenden Verschärfungen des Strafrechts und hin zu einer Präventionspolitik“, sagte der SPD-Politiker.

