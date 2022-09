Die Bundesregierung will Cannabis bis 2025 legalisieren – so steht es im Koalitionsvertrag. Der Großteil der Deutschen unterstützt das: Einer aktuellen Umfrage zufolge befürworten 61 Prozent eine kontrollierte Abgabe der Droge. Besonders junge Menschen unterstützen eine Legalisierung.

Hamburg. Mehr als die Hälfte der Deutschen unterstützt die von der Bundesregierung vorgesehene Legalisierung von Cannabis. Das ergibt eine aktuelle Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos. So geben 61 Prozent der Befragten an, dass sie eine kontrollierte Abgabe von Cannabis in lizenzierten Geschäften befürworten würden. Nur 39 Prozent halten die Pläne zur Legalisierung von Cannabis für unverantwortlich und lehnen den legalen Verkauf und Konsum grundsätzlich ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ampelregierung hatte sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, bis 2025 eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften einzuführen.

Jüngere klar für Legalisierung, Ältere gespalten

Obwohl die Deutschen eine Cannabis-Legalisierung über alle Generationen hinweg mehrheitlich befürworten, zeigen sich doch erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Altersgruppen. Während sich unter den 18- bis 39-Jährigen zwei Drittel der Befragten (65 Prozent) für eine Legalisierung aussprechen, tut dies in der Generation der 60- bis 75-Jährigen nur etwas mehr als die Hälfte (55 Prozent).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei Befragten im mittleren Alter (40 bis 59 Jahre) ist der Anteil der Befürworter des Gesetzesvorhabens mit 62 Prozent zwar deutlich höher als bei den Älteren, aber niedriger im Vergleich zu jüngeren Personen.

Legalisierung anderer Party-Drogen stößt auf Ablehnung

Während eine Mehrheit der Deutschen einer kontrollierten Abgabe von Cannabis positiv gegenüberstehen würde, wird eine zusätzliche Legalisierung von anderen Party-Drogen wie Kokain oder Amphetaminen von einem Großteil der Bevölkerung (95 Prozent) strikt abgelehnt.

Allerdings bestehen auch bei dieser Fragestellung klare Unterschiede zwischen den einzelnen Altersgruppen: Unter den jüngeren Befragten bis 39 Jahren würde zumindest jeder Zehnte (11 Prozent) eine Entkriminalisierung von Party-Drogen begrüßen. Bei Personen mittleren Alters liegt dieser Anteil nur noch bei 4 Prozent, bei den über 60-Jährigen sogar bei weniger als 1 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Meinungsforschungsinstituts Ipsos hat für seine Umfrage nach eigenen Angaben eine quotierte Online-Befragung von 1.000 Wahlberechtigten zwischen 18 und 75 Jahren in Deutschland durchgeführt – repräsentativ gewichtet nach Alter, Geschlecht, Bildung, Region und Wahlverhalten bei der letzten Bundestagswahl. Die Befragung wurde zwischen dem 02. und 04. September 2022 durchgeführt.

RND