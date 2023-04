Cannabis soll bald in sogenannten Social-Clubs erhältlich sein. Allerdings nur für Mitglieder. In Spanien und Malta gibt es bereits ähnliche Modelle, die jedoch ganz unterschiedlich umgesetzt werden. Was ist in Deutschland geplant?

Ein Clubbesucher raucht in einem Cannabis-Social-Club in Barcelona während einer Schachpartie eine Marihuanazigarette.

So funktionieren Cannabis-Social-Clubs

Die Cannabispläne der Ampelkoalition stehen: Ein Kernpunkt der Legalisierung soll die Einführung sogenannter Cannabis-Social-Clubs (CSC) werden. Wie aus den neuen Eckpunkten von Gesundheits­minister Karl Lauterbach (SPD) hervorgeht, können diese „nicht gewinnorientierten Vereinigungen“ ihre Mitglieder künftig mit Cannabis­produkten aus dem eigenen Anbau versorgen. Zudem sollen der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis sowie der Anbau von drei Pflanzen zum Eigenbedarf in Deutschland künftig legal sein.

Die Cannabis-Social-Clubs bieten den Konsumenten Zugang zu reinem Cannabis in guter Qualität und eine gewisse Sortenvielfalt. Georg Wurth, Inhaber des Deutschen Hanfverbands

Das Modell für die Cannabis­vereine sieht laut Eckpunkten vor, dass sich maximal 500 Mitglieder zu einem CSC zusammen­schließen können, um Cannabis zum Eigenkonsum anzubauen. Während über 21-Jährige in diesen Clubs bis zu 50 Gramm im Monat kaufen können, soll die Abgabe an unter 21-Jährige auf 30 Gramm begrenzt werden. Für Minderjährige bleibt der Erwerb verboten. Außerdem sollen Mitglieder bis zu sieben Samen oder fünf Stecklinge für den Anbau zu Hause erwerben können. Nichtmitglieder können keine Cannabis­produkte erwerben.

Hanfverband sieht guten ersten Schritt

Georg Wurth vom Deutschen Hanfverband begrüßt die Pläne der Bundesregierung. „Die Cannabis-Social-Clubs bieten den Konsumenten Zugang zu reinem Cannabis in guter Qualität und eine gewisse Sortenvielfalt“, sagt er dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). Sie seien eine gute Alternative für alle, die nicht selbst zu Hause anbauen wollten, und böten den Mitgliedern die Möglichkeit, Kontakt zu anderen Konsumenten zu knüpfen.

Allerdings sieht der Hanfverband in dem vorgestellten Modell nur eine mittelfristige Zwischenlösung, denn die CSC seien hauptsächlich auf Personen ausgelegt, die viel konsumieren. „Für gelegentliche Konsumenten sind die Hürden einer Mitgliedschaft zu hoch“, erklärt Wurth. Die Social-Clubs seien aber ein guter Anfang.

Pläne der Ampelkoalition: Cannabis teil- und schrittweise legalisieren Die Ampelkoalition hat nach Einwänden aus Brüssel ihre im Oktober vorgestellten Eckwerte überarbeitet und am Mittwoch ein zweistufiges Modell vorgestellt. © Quelle: Reuters

Einen generell freien Verkauf von Cannabis soll es entgegen den ursprünglichen Plänen vorerst nicht geben. Allerdings ist eine Abgabe in lizenzierten Geschäften unter wissenschaftlicher Begleitung in regionalen Modell­projekten geplant.

Kriminalität in Spanien steigt

Cannabis-Social-Clubs gibt es bereits in Spanien und Malta. Allerdings werden sie unterschiedlich umgesetzt, die Gesetzes­grundlagen sind mitunter kompliziert. In Spanien sind die Clubs nur geduldet, nicht legalisiert. Der Konsum in der Öffentlichkeit ist weiterhin illegal, lediglich der Konsum im privaten Raum ist entkriminalisiert. Dieser Graubereich ermöglicht den Betrieb der Clubs, die als gemeinnützige Organisation für Mitglieder geführt werden und keinen Gewinn erwirtschaften dürfen.

In der autonomen Region Katalonien sind die Clubs zumindest anerkannt und nah am kommerziellen Handel. Schätzungsweise 300 davon gibt es allein in Barcelona. Auch Touristen können hier eine kurzfristige Mitgliedschaft abschließen.

Die vage Gesetzeslage begünstigt laut Expertinnen und Experten kriminelle Strukturen. Die katalanische Polizei Mossos d’Esquadra bezeichnet Katalonien mittlerweile als „das Epizentrum von Europas illegalem Marihuanamarkt“. Seit mehreren Jahren verzeichnet die Polizei einen Anstieg der Kriminalität in Bezug auf Cannabis. Laut dem Innenministerium wurden 2022 fast 600.000 Cannabis­pflanzen in Katalonien beschlagnahmt.

Strikte Regeln auf Malta

Malta ist dagegen der erste europäische Staat, der Anfang des Jahres 2023 das Konzept der Cannabis-Social-Clubs vollständig legalisiert hat. Allerdings sind die Hürden für die Gründung extrem hoch. Betreiber müssen strikte Auflagen erfüllen, weshalb es laut Georg Wurth noch keinen einzigen CSC in Malta gibt.

Wurth fordert, dass die Bundesregierung im nächsten Schritt ein Gesetz für eine vollständige Regulierung vorlegt. „Wenn das Gesetz an der EU scheitern sollte, hätte die Ampelregierung immerhin geliefert und die Debatte müsste auf EU-Ebene weitergehen“, sagt er dem RND.