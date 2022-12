Mit Cannabis in die Psychiatrie

Die ersten US-Bundesstaaten, die Cannabis legalisiert haben, sind die ersten, in denen die Begeisterung inzwischen wieder abflaut. Das Problem ist der Trend zu immer höheren Konzentrationen des Wirkstoffs THC. Mehr jugendliche Konsumenten denn je landen derzeit mit Wahnvorstellungen in den Notaufnahmen psychiatrischer Kliniken.

Johnny Stack war eigentlich ein gesunder, ganz normaler Junge. Doch er wurde nur 19 Jahre alt. Am 20. November 2019 sprang er in Lone Tree, Colorado, einem Vorort von Denver, aus dem sechsten Stock eines Parkhauses in den Tod - mit ausgebreiteten Armen, als könne er fliegen.

Überwachungskameras haben die letzten Minuten seines Leben aufgezeichnet. Seine Mutter Laura will sich das Video bis heute nicht ansehen. Es genügt ihr, dass die Polizei beschrieben hat, was zu sehen ist. Johnny fährt mit dem Wagen rauf bis unters Dach. Dort bleibt er noch 40 Minuten sitzen. Er macht ein Handyfoto vom Kilometerstand, das er zusammen mit einer schwer verständlichen Botschaft auf Snapchat verschickt. Dann geht er zur Brüstung und lässt sich fallen.

So entsteht deutsches Cannabis: „Aurora“ Produktionsleiter stellt den Weg zur ersten Ernte vor © Quelle: Rnd

Ein Tagebuch, das Johnny hinterlassen hat, zeigt, wie sehr ihn Wahnvorstellungen plagten. Die Mafia sei hinter ihm her, glaubte er, seine Universität arbeite in Wahrheit fürs FBI - und beide Seiten wüssten alles über ihn.

Die akute Selbstmordgefahr hatte niemand erkannt. Eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik hätte ihn schützen können. Doch Johnny spielte bis zuletzt alles herunter, er wirkte weder verwahrlost noch sozial desintegriert, im Gegenteil. Er hatte ein Umfeld, das ihn liebte.

Eine Unternehmerin aus Denver, Colorado, wurde zur Anti-Cannabis-Aktivistin: Laura Stack mit einem Foto ihres Sohns Johnny, der sich mit 19 Jahren das Leben nahm. © Quelle: privat

Doch es gab Zeichen für die von ihm versteckte Düsternis, die sich in seinem Kopf ausgebreitet hatte. Drei Tage vor seinem Tod, bei einem im Familienkreis selbst gekochten Abendessen, kam es zu einer Unterhaltung, die seine Mutter Wort für Wort behalten hat.

„Ich wollte dir nur noch mal sagen, dass du von Anfang an recht hattest“, sagte Johnny.

„Recht womit?“, fragte Laura.

„Was Marihuana angeht. Du hast immer gesagt, es werde meinem Gehirn schaden. Jetzt weiß ich: Mein Leben ist tatsächlich ruiniert. Du hast die ganze Zeit recht gehabt. Ich will, dass du weißt, dass mir das leidtut – und dass ich dich liebe.“

Dabbing und Vaping: Mit 14 ging es los

Laura Stack leitet eine Firma für Unternehmensberatung, sie hat Bücher verfasst, die von Teamarbeit handeln, von Führung und von Effizienz. Wie geht ein Typ wie sie, der ans Machbare glaubt, damit um, dass in der eigenen Familie etwas so gründlich schiefging?

Wenn sie heute über Johnny redet, schaltet sie nach Momenten, in denen ihre Trauer spürbar ist, um in einen anderen Modus, in Richtung Wut. Dann klingt sie nicht nur aufgeräumt, dann wird sie messerscharf. Laura Stack ist inzwischen zu einer Anti-Cannabis-Aktivistin geworden, so verarbeitet sie ihren Verlust. Sie kontaktiert Politiker, hält Vorträge vor besorgten Eltern in den USA, zunehmend auch außerhalb ihres eigenen Bundesstaats.

„Wir waren eine ganz normale Familie aus der Vorstadt. Johnny hatte gute Noten, er war ein Crack in Ma­the und bekam ein Stipendium“, erzählt Laura Stack im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. „Unser Pech war einfach, dass wir in Colorado leben, dem ersten US-Bundesstaat, in dem Cannabis zugelassen wurde.“

"Es ist doch nur Haschisch": Johnny Stack (2. v. r.) im Jahr 2016 im Kreis von Freunden an der High School. Zu diesem Zeitpunkt lagen schon zwei Jahre Cannabis-Konsum in der Freizeit hinter ihm. © Quelle: privat

Johnny griff im Jahr 2014 bei einer Party erstmals zu der Droge, im Alter von 14 Jahren. Damals war er Neuling an der staatlichen Rock Canyon High School. Legal war die Abgabe von Cannabis zwar erst ab 21, aber an das Zeug von den Älteren zu kommen, war kein Pro­blem mehr. Als Laura Stack sich Sorgen machte, rieten andere Eltern ihr, sie solle bitte locker bleiben: „Es ist doch nur Haschisch.“

Schon in Johnnys ersten Jahren als Cannabiskonsument war Vaping angesagt, eine Form des Verdampfens. Dabei werden Konzen­trate genutzt, die einen entscheidenden Nachteil haben: Der Anteil des psychoaktiven Cannabiswirkstoffs Tetrahydrocannabinol (THC) liegt sehr hoch. Das „Gras“ aus der Flower-Power-Zeit, das die Generation Woodstock einst per Joint kreisen ließ, enthielt rund 4 Prozent THC. Heutige hochpotente Konzentrate bringen es auf bis zu 40, 50 teils gar 90 Prozent.

Berlin plant bislang keine THC-Obergrenze

Gefährlich wird es, wenn viel THC auf junge Gehirne trifft, die noch in der Entwicklung sind. Es drohen Depressionen, Psychosen, erhöhte Suizidgefährdung. Der Jugendpsychiater Christoph Möller, Chefarzt im europaweit renommierten Kinderkrankenhaus Auf der Bult in Hannover, brachte deshalb schon im vergangenen Jahr in der „Neuen Presse“ eine höhere Altersgrenze ins Gespräch: „Das Gehirn ist bis Mitte 20 relativ ausgereift. Wenn Cannabis also überhaupt legalisiert werden muss, dann bitte erst ab diesem Alter.“

Eine warnende Stimme aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie: Professor Christoph Möller, Chefarzt im Kinderkrankenhaus Auf der Bult in Hannover. © Quelle: Philipp von Ditfurth

Deutschlands rot-grün-gelbe Koalition hat diesen Zwischenruf überhört. Gesundheitsminister Karl Lauterbach plant eine Cannabislegalisierung ab 18. Zum Risiko von Hirnschädigungen bei Jugendlichen heißt es in Lauterbachs Eckpunkten lediglich, es werde „geprüft, ob für die Abgabe von Genusscannabis an Erwachsene bis zur Vollendung des 21. Lebensjahrs eine Obergrenze für den THC-Gehalt festgelegt wird“. Der Minister, der sonst immer ins „Team Vorsicht“ will, zeigt sich hier locker.

Aktuell ist in Berlin keine THC-Obergrenze vorgesehen. Regierungsjuristen planen stattdessen einen möglichst klaren Schnitt: „Cannabis und Tetrahydrocannabinol (THC) werden künftig rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft“, heißt es gleich zu Beginn der Punktaufzählung in Lauterbachs Papier.

Rechtspolitisch ergibt das durchaus Sinn: Die Freigabe von Cannabis wäre keine Freigabe, wenn die Polizei am Ende doch wieder ausrücken müsste, um nunmehr die genauen Konzentrationen des zentralen Wirkstoffs der Droge in diesem oder jenem Produkt zu prüfen.

Aus psychiatrischer Sicht allerdings hat grenzenlose Liberalität an dieser Stelle ihre Tücken. Das Medizinjournal „The Lancet“ veröffentlichte in diesem Sommer eine Metastudie, die mit Blick auf THC und Psychosen generell zu mehr Vorsicht rät – und zu mehr Forschungsanstrengungen.

In Fachkreisen läuft eine Kausalitätsdebatte: Triggert THC nur eine psychische Krankheit, die ohnehin irgendwann ausgebrochen wäre? Oder generiert THC von sich aus bei hoher Dosierung und häufigem Konsum bei einem Teil der jugendlichen Konsumenten eine Psychose?

Immer mehr THC-Opfer in der Notaufnahme

Die Warnhinweise jedenfalls häufen sich. „Neuere Forschungsergebnisse“, schreibt das National Institute on Drug Abuse (Nida), „deuten darauf hin, dass das tägliche Rauchen von hochwirksamem Marihuana die Wahrscheinlichkeit einer Psychose um fast das Fünffache erhöhen könnte.“ Besonders gefährdet seien Menschen „mit einer bereits bestehenden genetisch oder auf andere Weise bedingten Verletzlichkeit“.

Für jeden etwas: Cannabis-Produkte in allen Geschmacksrichtungen in einem Laden im Staat New York. © Quelle: AP

Was macht man mit dieser wachsenden Fülle von Hinweisen auf Risiken und Nebenwirkungen? Die Zeiten, in denen die Politik dies alles ungerührt oder augenzwinkernd beiseiteschob, gehen in den USA bereits zu Ende. Denn auch in der THC-Debatte gelten, Corona lässt grüßen, die Gesetze der Mathematik. Klettern bei Ausbreitung eines Risikos auf breiter Front die absoluten Zahlen, wird früher oder später auch ein nur kleiner Prozentsatz besonders Gefährdeter zum Problem.

Genau das geschieht mittlerweile in den USA. Landauf, landab bevölkern immer mehr junge Leute mit „THC-bezogenen Problemen“ die Notaufnahmen psychiatrischer Kliniken. Allein der Landkreis San Diego in Kalifornien zählt neuerdings 37 Fälle dieser Art pro Tag. „Als ich in den Neunzigern angefangen habe, gab es so etwas nicht“, sagt Notfallmedizinerin Roneet Lev vom Scripps Mercy Hospital.

Auch an der Ostküste verdüstert sich das Bild. Über „hochschießende Zahlen“ berichtet die Suchtexpertin Sharon Levy vom Boston Children‘s Hospital, der angesehensten Kinderklinik der USA. Manche THC-Opfer klagen über furchtbare visuelle Halluzinationen, andere hören Stimmen, viele können nicht mehr zwischen Realität und Fantasie unterscheiden. „Ein immer po­ten­ter werdendes Cannabis“, seufzt die drogenpolitisch bislang eher liberale „New York Times“, „macht die Teenager krank.“

„Cannabis wurde zu einer Ware wie das iPhone“

Als es losging, vor rund zehn Jahren, hatten sich die Legalisierer das alles etwas anders vorgestellt. Im Bundesstaat Washington an der Nordwestküste etwa, früh ganz vorn dabei, werfen Experten jetzt bange Blicke auf die wachsende Nachfrage nach Konzentraten. Deren Marktanteil kletterte binnen sechs Jahren stetig, von anfangs 9 auf mittlerweile 35 Prozent.

Beatriz Carlini, Suchtforscherin an der University of Washington, spricht gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland von einer Entwicklung, die anfangs weder Politiker noch Wissenschaftler auf dem Zettel hatten. Niemand habe die Absicht gehabt, Produkte mit bis zu 90 Prozent THC freizugeben, sagt sie – und fügt hinzu: „Inzwischen fühle ich mich offen gesagt auch in meinem eigenen damaligen Enthusiasmus für die Legalisierung betrogen.“

Das eigentliche Problem, sagt Carlini, sei weniger die Legalisierung als die Kommerzialisierung des Cannabis-Markts: „Cannabis wurde zu einer Ware wie das iPhone.“ Mittlerweile wollten die Hersteller ihre Kunden auf ähnliche Weise abhängig machen von ihrem Cannabis-Produkt wie von dem Handy in ihrer Tasche - dazu dienten die stärkeren THC-Konzentrationen. Dabei deuten, wie Carlini am 29. November dieses Jahres in einer Pressemitteilung ihrer Universität warnte, neuere Forschungsergebnisse darauf hin, „dass der Konsum von Cannabis mit erhöhter THC-Konzentration die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein Konsument lebenslang eine psychotische Störung entwickelt“.

Circle K will Cannabis an Tankstellen anbieten

Doch vorerst wächst der Milliardenmarkt für Cannabis in den USA weiter. Das Marktforschungsunternehmen BDSA ermittelte schon für 2021 einen Rekordumsatz von mehr als 30 Milliarden Dollar. Bis 2026 sollen es 57 Milliarden werden.

Am 8. November, parallel zu den Midterm-Wahlen, gab es in fünf Bundesstaaten Volksabstimmungen zum Umgang mit der Droge. In Arkansas, North Dakota und South Dakota stimmten Mehrheiten ge­gen eine Liberalisierung, in Missouri und Maryland jedoch dafür. Unterm Strich steigt damit laut National Conference of State Legislatures die Zahl der Staaten, die THC als Freizeitdroge zulassen („recreational use“), weiter an, von 19 auf 21.

Sogar dort, wo Cannabis nur zu medizinischen Zwecken zugelassen wurde, laufen die Geschäfte besser denn je. Im konservativ regierten Florida, einem „Medical-Use-Staat“, wuchs die Zahl derer, denen Ärzte den Cannabiskonsum aus medizinischen Gründen gestatten, binnen zwei Jahren von 300 000 auf verblüffende 700 000.

Amerika wäre nicht Amerika, wenn nicht Geschäftsleute aus diesen Tendenzen ihre Schlüsse zögen. Circle K, eine Tankstellen- und Kioskkette mit 600 Filialen in Florida, will Cannabisprodukte demnächst in ihren Läden anbieten. Bequem können Autofahrer sich dann bei einem einzigen Stopp Benzin, Hamburger und die Droge besorgen.

Cannabis-Kauf beim Tankstop? Die Kette Circle K will diesen Service künftig Autofahrern in Florida anbieten. © Quelle: AP

Laura Stack, die Mutter des toten Johnny aus Colorado, versteht an manchen Tagen die Welt nicht mehr. Die meist linken Legalisierer, sagt sie, hätten einst als Weltverbesserer begonnen – jetzt verschlössen sie die Augen davor, dass sie einer gewissenlosen Branche zu ungeahnten Profiten verhelfen.

Eine Botschaft an Eltern in Deutschland

Als Anti-Cannabis-Aktivistin hat Stack in Colorado zu ersten bescheidenen Korrekturmaßnahmen beigetragen. Ein Gesetz, das den Zugang zu Produkten mit hohem THC-Gehalt beschränken soll, wurde ohne Gegenstimme im Parlament des Bundesstaats angenommen.

Über ähnliche Maßnahmen diskutiert New Jersey. Viele Bundesstaaten mit legalem „recreational use“ gaben zugleich ihren Universitäten auf, die Psychoserisiken gründlicher als bisher zu erforschen.

Kalifornien plant bereits Warnlabels, die auf das Psychoserisiko hinweisen sollen. Ein Gesetzentwurf verlangt einen Aufkleber in der Größe von mindestens einem Drittel der Packung, „mit schwarzer Zwölf-Punkt-Schrift auf hellgelbem Hintergrund“.

"Alles zu spät und zu wenig": Entwurf für das geplante Cannabis-Warnlabel in Kalifornien. © Quelle: KQED / screenshot

Aus Sicht von Stack ist das „alles zu spät und zu wenig“. Kopfschüttelnd blickt sie auf Meldungen aus Europa, wonach die Regierung in Deutschland Cannabis freigeben will und dies als Beitrag zu einer klugen, neuen Gesundheitspolitik darstellt: „Meine Botschaft an Eltern in Deutschland lautet: Seht euch die Entwicklung in den USA genau an. Wenn ihr jetzt Cannabis legalisiert, werden in zehn Jahren sehr viel mehr von euren Kindern in psychiatrischen Kliniken sitzen. Es wäre klug, wenn Deutschland sich diese Lernkurve ersparen würde.“

Haben Sie oder Bekannte Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über Hilfsdienste:

0800 - 111 0 111 (evangelisch)

0800 - 111 0 222 (römisch-katholisch)

0800 - 111 0 333 (für Kinder/Jugendliche)

Im Internet: www.telefonseelsorge.de