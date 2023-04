﻿Cannabis aus Sachsen: Wo Konservative ins Grübeln kommen

Ebersbach. Wer hätte das gedacht: Das beste Gras der Republik kommt aus Sachsen. In einem alten Schlachthof in Ebersbach, eine halbe Stunde vor Dresden, stehen Hunderte Pflanzen, strengstens bewacht. Unter gelbem Natriumlicht gedeihen sie – so vorzüglich, dass die Gärtner der Firma Demecan jeden Monat mehr als 60 Kilogramm Cannabis ernten können.

Philipp Goebel schiebt einen Teller Kekse über seinen Schreibtisch. „Ohne THC“, scherzt er.

Goebel ist Demecans neuer Geschäftsführer. Das junge Unternehmen warb ihn kürzlich per Headhunter vom Darmstädter Pharma-Riesen Merck ab. Für mehr Expertise für den Fall einer baldigen Legalisierung. Statt über Pillen herrscht Goebel nun über Tausende grüne Pflanzen – und eine perfekt kalibrierte Dünger-, Wasser- und Lichtanlage. „Es ist wirklich komplex, hochwertiges Cannabis herzustellen“, sagt er. Wie genau es funktioniert ist streng geheim.

Geschäft mit Cannabis könnte bald lukrativer werden

Das Gras aus Ebersbach, erklärt Goebel, ist ausschließlich für den medizinischen Gebrauch gedacht. Demecan produziert im Auftrag des Staates. Sie beliefern Apotheken und verschaffen mit ihrem Produkt vor allem Menschen mit chronischen Schmerzen Linderung. Aber schon bald könnte das Geschäft noch sehr viel lukrativer werden. Am Mittwoch traten überraschend die Bundesminister Karl Lauterbach (SPD) und Cem Özdemir (Grüne) vor die Presse und erklärten, dass sie Cannabis schon bald legalisieren wollen. Der Plan steht im Koalitionsvertrag. Ein erster Gesetzesentwurf soll noch in diesem Monat entstehen.

Pläne der Ampelkoalition: Cannabis teil- und schrittweise legalisieren Die Ampelkoalition hat nach Einwänden aus Brüssel ihre im Oktober vorgestellten Eckwerte überarbeitet und am Mittwoch ein zweistufiges Modell vorgestellt. © Quelle: Reuters

Gibt Deutschland das Hanf frei? Dass bald ein weißer Flachbau im Landkreis Meißen die Republik mit Gras versorgt, bringt einige sächsische Politiker in ein moralisches Dilemma. Denn eigentlich ist jeder Konservative, der etwas auf sich hält, strikt gegen Drogen, auch gegen die kontrollierte Abgabe. Aber was, wenn diese Drogen, nun ja: Eine heimatliche Note haben? Hilft Patriotismus gegen Argwohn?

Die Gänge der Anlage sind mit Körperschallmeldern gesichert und damit fast so gut geschützt deutsche Bundesbank. Der ehemalige Schlachthof wurde sehr massiv gebaut. Die über 20 cm dicken Stahlbetonwände bieten für die Cannabiszucht ideale Voraussetzungen. Hinter Zentimeter dicken Stahlbeton sind die Pflanzen abgeschottet und für Außenstehende nicht zu erreichen. © Quelle: Wolfgang Sens

Bevor man darüber diskutieren kann, erst einmal genauer hingeschaut. Nach einem eisernen Drehkreuz, einer schwer vergitterten Tür und weiteren Schleusen, steht an einer Tür: Blütenraum. Der alte Schlachthof, ehemals Europas größter, ist bestens bewacht. Und außerdem mit Stacheldraht umzäunt. So will es das Gesetz zur kontrollierten Herstellung von Betäubungsmitteln. Darin steht auch: Die Wände müssen aus 24 Zentimetern Stahlbeton sein. Daher fiel Demecans Wahl auf den massiv gebauten Hof, in dem früher ausgewachsene Bullen aufgehängt und ausgenommen wurden.

Zwei Sorten werden bei Demecan angebaut

In den Blütenräumen ist es dann richtig warm. Die Natriumlampen spenden nicht nur gelbes Licht, sondern sorgen auch für die richtige Temperatur. Die kleineren Pflanzen werden sechs Stunden pro Tag beleuchtet. Die größeren zwölf – erst dann blühen sie. In einem weiteren, geheimen Raum, stehen die ausgewachsenen Mutterpflanzen. Sie dürfen nie blühen, weil von ihnen immer wieder die neueste Saat ausgeht, an der immer identische Blüten wachsen sollen. Cannabis ist eine einjährige Pflanze. Wenn also an diesem Montag geerntet wird, werden die acht Demecan-Gärtner die Pflanzen am Strunk abschneiden. Neue Blüten gibt es erst wieder mit der nächsten Saat.

Zwei Sorten sind es, die das Start-up zurzeit anbaut: Das intensive Bubba Kush mit 22 Prozent THC – dem Stoff, der für den Rausch sorgt. Und das liebliche Orange Velvet mit 17 Prozent THC. In der Apotheke verschwinden die schillernden Namen hinter den Bezeichnungen „Typ eins“ und „Typ zwei“.

Aber das könnte sich bald ändern. Noch sieht in den Geschäftsräumen von Demecan, wo kein THC gedeiht, alles sehr steril aus. Stechendes Arztpraxis-Blau trifft auf Apotheken-Weiß. Und allein dieser Name: Demecan steht für Deutsches medizinisches Cannabis. Sollte das Unternehmen bald Gras für den Freizeitgebrauch anbieten – muss dann nicht ein peppiger Auftritt her? Man diskutiere das, sagt Geschäftsführer Goebel. In einem geheimen Blütenraum im Keller würde mit weiteren Sorten experimentiert. Noch mehr Stoff, mit noch klingenderen Namen. Welche es sind, will Goebel noch nicht verraten. Aber man sei bereit.

Dr. Philipp Goebel, Pharmaexperte der Firma Demecan im Interview © Quelle: Wolfgang Sens

Bis zu 20 Tonnen Hanf pro Jahr möglich

Tatsächlich wäre das neue Gesetz für Demecan eine Sensation. Denn der alte Schlachthof bei Dresden bietet große Möglichkeiten. Statt jährlich einer Tonne Hanf könne man, bei entsprechenden Umbauten, bis zu zwanzig herstellen. Oder noch mehr. Womöglich raucht, dampft oder verbackt bald ganz Deutschland sächsisches Hanf. Jedenfalls, wenn der ganze Hype nicht an Demecan vorbeizieht. Das Unternehmen mag heute Marktführer sein, was die medizinische Herstellung angeht. Aber was, wenn sich der Freizeitkiffer der Zukunft nicht so sehr um die hohe Qualität schert, in die Demecan viel Geld und Mühe investiert?

Nach Karl Lauterbachs Plänen soll Gras künftig von „Cannabis Social Clubs“ angeboten werden. Ein Konzept das in Spanien erprobt wurde und den Markt zumindest ein Stück weit regulieren würde. Die Vereine kaufen Gras ein – und verkaufen es weiter. Sie, nicht wie jetzt eine Behörde, tragen Sorge für die Qualität. „Wir sehen das kritisch“, sagt Demecan-Chef Goebel. „Uns ist nicht ersichtlich wie so die Qualität des Produkts sichergestellt werden soll: Etwa die mikrobielle Belastung, die Nachverfolgbarkeit, die sauberen Böden oder Pestizide.“ Cannabis, sagt er, könne eine sehr pflegeintensive Pflanze sein.

Weiter will er nicht spekulieren – über ein Gesetz, das es schließlich noch nicht gibt. Kommt es, wird das die sächsische Landespolitik auf eine Probe stellen: Werden sich etwa sächsische Unionler für ein aufstrebendes Unternehmen aus ihrer Region einsetzen, dessen Produkt gegen ihre Prinzipien verstößt?

Kretschmer gilt als entschiedener Gegner der Cannabis-Legalisierung

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) positioniert sich seit Jahren als entschiedener Gegner einer liberalen Cannabis-Politik. 2015 nannte er als stellvertretender Bundesfraktionsvorsitzender die Debatte „überflüssig und schädlich“. Zu Lauterbachs aktuellen Plänen sagte er im Namen seiner Union: „Das können wir uns nicht gefallen lassen.“

Auch Kretschmers Generalsekretär im sächsischen Landtag, Alexander Dierks, gibt einen strikten Kurs vor: „Bei der Legalisierung von Drogen soll unser Land ganz vorne mit dabei sein“, polemisiert der CDU-Mann auf Nachfrage. Die Folgen der Legalisierung seien „nicht kalkulierbar“. Dierks warnt vor Abhängigkeit, vor mangelndem Kinder- und Jugendschutz. Einen Gegenvorschlag legt er gar nicht erst vor.

Andere in der CDU sehen das anders. Daniela Kuge ist Meißnerin, kommt also ganz aus der Nähe der Ebersbacher Plantage. Außerdem hat die pharmazeutische Assistentin Erfahrung im Apothekenhandel. Vor einigen Tagen begleitete sie die Junge Union Sachsen auf einen Besuch bei Demecan. „Ein toller Termin“, erinnert sie sich. Vor ihrem Besuch, sagt Kuge, sei sie „klar dagegen gewesen“.

Aber: „Der Tag hat ganz schön etwas in mir verändert.“ Wie Demecan arbeite, mit welcher Qualität und nach welchen Standards, habe ihr „eine andere Perspektive aufgezeigt“. Von sich aus würde sich Kuge noch immer nicht Pro-Legalisierung aussprechen, stellt sie klar. Doch wenn das Gesetz komme, würde sie ihren Parteikollegen eine Werksführung in Ebersbach verordnen.

Der Geschäftsführer Philipp Goebel sagt, er sei froh, in Sachsen seine Firma zu haben. „Mit der sächsischen Verwaltung kann man sehr gut zusammenarbeiten“, sagt er. Man sei hier „offen“ und „interessiert“.

Dann schaut Goebel durch das Fenster seiner Grasfabrik auf das weite, flache, sächsische Land. In manch anderem Bundesland, sagt er, sei solch ein Projekt womöglich gar nicht denkbar. Mindestens „eine sehr viel größere Herausforderung“. In Sachsen, sagt er, gebe es „keine Berührungsängste“.