Wie Cem Özdemirs politischer Karriere wegen einer Hanfpflanze einst fast das Aus blühte

Im Sommer 2014 löste die ALS Ice Bucket Challenge einen Online-Hype aus. Millionen Menschen schütteten sich Eiswasser über den Kopf, um auf die Nervenkrankheit aufmerksam zu machen und zu Spenden zu animieren. Auch Promis und Politiker machten bei der Aktion damals mit. Einer von ihnen: der Grünen-Politiker Cem Özdemir (57). Sein Video hatte allerdings ein unschönes Nachspiel für den heutigen Agrarminister.

Das Video von vor knapp neun Jahren zeigt den damaligen Grünen-Bundesvorsitzenden auf einem Balkon in Berlin. Neben Özdemir steht ein Gewächs, das anschließend für ordentlich Wirbel sorgen sollte. „Ja, es ist eine Hanfpflanze“, bestätigte der Politiker die Spekulationen nach der Veröffentlichung des Videos. Die Aktion sei als „sanftes, politisches Statement zu verstehen“. Jeder Bürger über 18 Jahren solle selbst entscheiden dürfen, ob er Cannabis konsumieren wolle, forderte Özdemir damals.

Er erklärte weiter: „Praktisch alle Drogenexperten, unter Einschluss der Polizei, schütteln den Kopf angesichts der gesetzlich vorgesehenen Beschäftigungstherapie für die Staatsanwaltschaften in Sachen Cannabis.“ Er selbst sei zwar Nichtraucher und wäre fest davon überzeugt, dass man Drogenkonsum, besonders gegenüber Jugendlichen, nicht verharmlosen dürfe. „Indem wir allerdings Konsumenten von Cannabis in Deutschland immer noch kriminalisieren, während wir bei Alkohol andere Maßstäbe an den Tag legen, kann mit Vernunft und Rationalität nicht erklärt werden“, sagte Özdemir. Wer ein Drogenproblem habe, brauche Hilfe und keine überholten Gesetze, so seine Botschaft damals.

Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf

Am Ende hatte die Aktion allerdings ein unschönes Nachspiel für den Grünen-Politiker. Die Staatsanwaltschaft Berlin nahm im Januar 2015 Ermittlungen gegen Özdemir wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf. Auch, weil er eine weitere Hanfpflanze auf einem Landesparteitag in Berlin anstelle von Blumen geschenkt bekam. Die Pflanze habe Özdemir laut eigener Aussage zurückgegeben.

Cem Özdemir (links) bekam von Tibor Harrach, Sprecher der Grünen-Landesarbeitsgemeinschaft Drogenpolitik, im Oktober 2014 nach seiner Rede beim Landesparteitag der Grünen in Berlin eine Hanfpflanze geschenkt. © Quelle: picture alliance / dpa | Bernd Von Jutrczenka

Wegen der Ermittlungen wurde die Immunität des Bundestagsabgeordneten aufgehoben worden. Es zeige sich „die ganze Absurdität der deutschen Drogenpolitik“, kritisierte Özdemir nach der Aufhebung seiner Immunität.

Für den Grünen-Politker ging der Fall allerdings ohne weitere Folgen aus. Im Februar 2015 teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass die Ermittlungen wegen Geringfügigkeit eingestellt werden.

Özdemir gewann innerparteilich an Popularität

Für Özdemir war die Provokation mit den Hanfpflanzen vor allem innerparteilich ein Erfolg. Unter den linken Grünen und vor allem in der Grünen Jugend galt er damals als zu brav und angepasst. Die Aktionen verliehen ihm steigende Popularität in fast allen Parteiflügeln.

Vor allem bei der Grünen Jugend sammelte Özdemir Sympathiepunkte: Kurz nach Bekanntwerden des Ermittlungsverfahrens solidarisierte sich der Parteinachwuchs auf Twitter mit Özdemir und startete eine Aktion, die die Staatsanwaltschaft aus dem Konzept bringen sollte. Zahlreiche junge Grüne bezichtigten sich selbst, die Hanfpflanzen für Özdemir angebaut zu haben.

Özdemir: Legalisierung „noch in diesem Jahr“

Die Grünen setzen sich schon lange für eine Cannabislegalisierung für Erwachsene ein, nun könnte es bald soweit sein. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Özdemir stellten am Mittwochvormittag (12. April) die überarbeiteten Pläne für die Cannabislegalisierung vor. Laut Özdemir soll die Legalisierung „noch in diesem Jahr“ kommen. Der Gesetzesentwurf soll noch im April auf den Weg gebracht werden.

