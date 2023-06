Militärexperte Masala fordert mehr Drohnen für die Bundeswehr

Der Militärexperte Carlo Masala will, dass die Bundeswehr mit mehr Drohnen ausgestattet wird. Wie wichtig diese in heutigen Kriegen sind, hätten der Krieg Aserbaidschan gegen Armenien und der russische Angriff auf die Ukraine gezeigt. Das sagte der Professor an der Bundeswehr-Universität gegenüber der Süddeutschen Zeitung. „Es ist total absurd, dass wir Drohnen nicht diskutieren“, so Masala.

Er meinte damit auch bewaffnete Drohnen. Dabei solle die deutsche Armee nicht nur auf Neuentwicklungen setzen. Kleine Kampfdrohnen, die nur wenige tausend Euro kosten, braucht es aus seiner Sicht auch. Masala schlägt vor, der Türkei Bayraktar-Drohnen abzukaufen, die auch die Ukraine einsetzt. „Das wäre auch ein Hebel, um die deutsch-türkischen Beziehungen zu verbessern.“

Großes Flugmanöver in Deutschland

Ab 12. Juni wird im deutschen Luftraum ein großes Flugzeug-Manöver stattfinden. Es wird elf Tage dauern. 25 Staat sind mit 10.000 Soldaten und 250 Flugzeugen dabei. Im Bereich Drohnen sehen auch viele in Bundeswehrkreisen große Defizite, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Masala äußerte hierzu sein Unverständnis. „Wir müssten viel mehr in Drohnen investieren“, so seine Forderung.

RND/sf