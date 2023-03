Debatte über E-Fuels: CDU-Abgeordneter Ploß irritiert mit falscher Karte

Ein Besucher einer Feier zur Inbetriebnahme einer Forschungsanlage, mit der mittels Power-to-X-Technologien (P2X) aus Luft und Ökostrom CO ₂-neutraler Kraftstoff erzeugt werden kann, hat auf dem Campus Nord des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) eine Flasche mit E-Fuel in der Hand.

E-Fuel ist der Stoff, aus dem Träume sind – vor allem derer, die von einer Rettung der Verbrennungsmotoren träumen. Als E-Fuel werden synthetische Kraftstoffe bezeichnet, die mittels Strom aus Wasser und Kohlenstoffdioxid hergestellt werden.

Jetzt hat ein Politiker in der aktuell hitzig geführten Debatte über das Für und Wider eines EU-weit beschlossenen Endes der Verbrennungsmotoren auf Twitter irreführende Informationen verbreitet. Der Hamburger CDU-Politiker Christoph Ploß verbreitete auf Twitter eine Karte, wo in der EU bereits heute synthetische Kraftstoffe getankt werden können. Ihm unterlief dabei der Fehler, E-Fuel und HVO, also hydriertes Pflanzenöl (engl.: Hydrotreated Vegetable Oil) gleichzusetzen. Beides hat natürlich nichts miteinander zu tun.

Die Reaktionen darauf kamen prompt. „Das ist übrigens die Karte, auf die Christoph Ploß jetzt verweist, nachdem er in seiner Rede im Bundestag fälschlicherweise behauptete, in europäischen Nachbarländern könnte man E-Fuels tanken. Blöd nur: Die Karte zeigt Tankstellen für HVO. Und ja, der Mann sitzt im Bundestag“, retweetete der Klimaaktivist Maurice Conrad.

Die EU-Abstimmung über das geplante Aus für neue Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 war in der vergangenen Woche wegen Nachforderungen Deutschlands verschoben worden. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte von der EU-Kommission einen Vorschlag verlangt, wie beispielsweise E-Fuels nach 2035 in Verbrennungsmotoren eingesetzt werden könnten.

In Deutschland, traditionell einer der weltgrößten Automobilexporteure, wird befürchtet, mit dem schnellen Aus für Verbrennungsmotoren seine Schlüsselindustrie zu verlieren, was Wohlstandsverlust bedeuten würde. Das Thema beschäftigt auch die Gäste im ARD-Talk von Anne Will am Sonntagabend (12. März).

