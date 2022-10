CDU-Außenpolitiker kritisiert Merkels Russlandpolitik

Offiziell geht es bei der aktuellen Fahrt des Kieler Forschungsschiffs „Alkor“ um die Untersuchung von Altmunitionsgebieten in der Ostsee. Tatsächlich ist der Auftrag unter strenger Geheimhaltung aber deutlich brisanter: Die „Alkor“ ist am Mittwoch direkt an der Explosionsstelle der Gaspipeline Nord Stream 1 bei Bornholm eingetroffen.