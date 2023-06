CDU-Chef Merz: Ampel zerstört Verständnis für Klimapolitik

Berlin. CDU-Chef Friedrich Merz hat die Bundesregierung für ihre Klimapolitik auf dem kleinen Parteitag der Christdemokraten scharf angegriffen. „Diese Regierung will vollständig regulieren und anordnen und durch Gesetze vorschreiben, wer wann wie zu heizen hat“, sagte Merz am Freitag in Berlin mit Blick auf das neue Gebäudeenergiegesetz der Ampel. „Die Ampel zerstört mit dieser Herangehensweise das Verständnis für Umweltschutz und Klimapolitik“, warnte der CDU-Politiker. Die Union wolle stattdessen den Menschen einen Anreiz geben, rief Merz.

Am Freitag haben sich knapp 160 CDU-Delegierte der Landesverbände und Bundesvereinigungen im Konrad-Adenauer-Haus zu einem Bundesausschuss zusammengefunden. Die Parteimitglieder beraten auf dem kleinen Parteitag zwei Leitanträge – zum Thema Freiheit und zum Thema Bildungschancen für Kinder. Im letzteren dringen die Christdemokraten unter anderem auf verpflichtende Deutschkurse für Vorschulkinder mit Sprachdefiziten und einem „Kinderzukunftsgeld“, das bereits verfügbare Leistungen bündelt und zusätzlich zum Kindergeld ausgezahlt wird. Die CDU will mit dem Bundesausschuss ihr sozialpolitisches Profil schärfen. Die Partei erarbeitet aktuell ein neues Grundsatzprogramm unter der Leitung von CDU-Vize Carsten Linnemann.

Friedrich Merz ging auf dem kleinen Parteitag auch auf das AfD-Umfragehoch ein, ohne den Namen der Partei zu nennen. Es werde mit uns keine Zusammenarbeit mit dieser Partei geben, rief Merz den Delegierten zu, die mit Applaus antworteten. Zu Wählerinnen und Wählern, die glaubten, zwischen der CDU und der AfD würde es passen, sagte Merz: „Nein, es passt nicht!“ Jede Stimme für eine solche Partei sei eine Stimme für die Ampel, zitierte er den Hessischen Regierungschef Boris Rhein (CDU).

CDU will für die junge Generation sprechen

Seine Rede endete der CDU-Chef mit einem Auftrag: Die CDU müsse Erfolge auf dem Land und in der Stadt haben, und die junge Generation müsse in der CDU einen Fürsprecher haben, sagte Merz. Weiter appellierte er an die Geschlossenheit der Partei und der Fraktion. „Dann sind wir unschlagbar in Deutschland. Dann werden aus guten Umfragen gute Wahlergebnisse. Dann ist dieser Spuk mit dieser Bundesregierung spätestens Ende 2025 vorbei.“

Am Samstag finden sich die CDU-Politiker und -Politikerinnen erneut zusammen, diesmal für einen Grundsatzkonvent. Dort wird die Parteibasis mit den verschiedenen CDU-Fachgruppen ins Gespräch kommen: Die Debatte soll in das Programm einfließen, das im Herbst fertiggestellt und im nächsten Jahr beschlossen werden soll.