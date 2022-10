CDU-Chef Merz warnt vor Energie-Engpässen im Winter 2023/24

„Muss mich jetzt wehren“: Markus Lanz liefert sich hitzige Debatte mit Luisa Neubauer zur Atomkraft

Moderator Markus Lanz ist bekannt dafür, bei hitzigen Debatten in seiner Talksendung gerne selbst beherzt in die Diskussion einzusteigen. So lieferte er sich am Dienstagabend ein Wortgefecht zum Thema Atomausstieg mit Klimaaktivistin Luisa Neubauer und wurde dabei sehr deutlich.