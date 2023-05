De Maizière fordert mehr Befugnisse des Staates in Krisensituationen

Berlin. Der frühere CDU-Spitzenpolitiker Thomas de Maizière wirbt für mehr zentrale Befugnisse in Deutschland, um insbesondere auf Krisensituationen besser reagieren zu können. „Wir haben keine Regelung für Krisen und nationale Katastrophen“, sagte der langjährige Minister unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (online Sonntag). Der frühere Kanzleramtschef sowie Innen- und Verteidigungsminister schlug vor, dass der Bundestag für künftige Krisen den Ausnahmezustand feststellen kann. „Krisen brauchen besondere Regeln“, sagte der CDU-Politiker.

Sei ein Ausnahmezustand festgestellt, etwa aufgrund einer großen Fluchtbewegung, eines Angriffs auf eine IT-Infrastruktur oder eine nationale Naturkatastrophe, müssten sich nach de Maizières Vorschlag die Zuständigkeiten für Entscheidungen verändern. „Es ist inakzeptabel, dass bei einer nationalen Katastrophenlage jedes Bundesland oder jede Kommune seine Entscheidungen trifft.“ Stattdessen brauche es einen ebenenübergreifenden Krisenstab von Bund, Ländern und Kommunen.

De Maizière bemängelte auch ein Zurückfallen Deutschlands in der Bildung, eine schleppende Digitalisierung der Verwaltung und zu langsame Planungs- und Genehmigungsverfahren. „Wir brauchen einen systematischeren Ansatz. Wenn Sie so wollen: eine Architektur für die Modernisierung der staatlichen Ordnung“, forderte der CDU-Politiker. Eine solche Reform könne nur gelingen, wenn Beginn und Ausarbeitung überparteilich erfolgten. „Die Zeit ist leider so günstig wie nie zuvor“, sagte de Maizière. „Wir sehen ja, dass wir bestimmte Probleme mit den bisherigen Verfahren nicht gelöst kriegen. Die Krisen bergen insofern eine Chance.“

