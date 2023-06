CDU-General Czaja: Gesundheitsminister Lauterbach löst mit Krankenhausreform Verunsicherung aus

CDU-Generalsekretär Mario Czaja hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angesichts des Klinikprotests in der kommenden Woche vorgeworfen, mit der Kranken­haus­reform Angst in der Bevölkerung auszulösen. „Gesundheitsminister Lauterbach sorgt mit seinen unabgestimmten Plänen und seiner scharfen Rhetorik für viel Verunsicherung“, sagte Czaja dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Gerade Menschen, die in ländlichen Gebieten leben, sorgen sich um eine wohnortnahe ärztliche Versorgung, fragen sich, ob sie im Notfall rechtzeitig in eine Klinik kommen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der CDU-Politiker forderte Lauterbach auf, verstärkt auf die Krankenhäuser zuzugehen. „Der Gesundheitsminister redet nicht mit den Fachleuten, macht sich über protestierende Apotheker lustig und hört die Sorgen und Nöte der Kliniken nicht“, betonte Czaja, der von 2011 bis 2016 Berliner Gesundheitssenator war, weiter. „So kann eine vernünftige Kranken­hausplanung nicht gelingen.“

Czaja: „Menschen sind verunsichert worden“

Für Dienstag hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) zu einem bundesweiten Protesttag unter dem Motto „Krankenhäuser in Not“ aufgerufen. Der Protest soll auf die Finanznöte vieler Kliniken aufmerksam machen. Klinikschließungen während der Aktionen sind nach Angaben der DKG nicht vorgesehen. „Strukturelle Unterfinanzierung und die Folgen der Inflation bedrohen die Versorgungslandschaft in Deutschland wie nie zuvor seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs“, schreibt der Verband auf seiner Website.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gesundheitsminister Lauterbach strebt eine große Klinikreform an, die Eckpunkte sollen in wenigen Wochen vorliegen. Der Sozialdemokrat rechnet damit, dass mit der Reform weniger Kliniken vor dem Aus stehen, da mit den Plänen auch die Abrechnungspauschalen verändert werden sollen. Mit den Ländern ist er sich allerdings in allen Punkten der Reform noch nicht einig.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

CDU-General Czaja warnte die Ampelkoalitionäre weiter, in den Sitzungswochen vor der parlamentarischen Sommerpause aus Zeitdruck einen unausgegorenen Entwurf für das neue Gebäudeenergiegesetz vorzulegen. „Die Menschen in unserem Land sind durch dieses Chaos hinreichend verunsichert worden“, sagte Czaja dem RND über den Heizungsstreit innerhalb der Ampel. „Hingeschludertes Stückwerk, nur um eine künstliche Deadline zu halten, halte ich für falsch und gefährlich.“

Der Christdemokrat zeigte sich gleichwohl skeptisch, ob die Ampelpartner sich einigen werden. „Was wir jetzt haben, sind Leitplanken, kein Gesetzentwurf. Skepsis ist angebracht, ob diese Regierung es vor der Sommerpause schafft, einen geeinten Gesetzentwurf vorzulegen.“ Die Ampelparteien hätten diese Woche mit großen Worten eine Einigung verkündet, die gleich wieder von Grünen, FDP und SPD unterschiedlich ausgelegt worden sei, ergänzte Czaja.

Die Koalition strebt an, dass der Bundestag das sogenannte Heizungsgesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet. Ampelspitzen hatten sich diese Woche auf wesentliche Änderungen am ursprünglichen, vom Kabinett beschlossenen Entwurf verständigt. Die Leitplanken müssen noch ausverhandelt und in das Gesetz integriert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige