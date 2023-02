CDU-General Czaja wirft FDP und Grünen „Machtkampf auf dem Rücken der Schwächsten“ vor

Björn Demmin nimmt Abschied aus Preetz: Was den Bürgermeister so richtig wütend macht

Nur noch zwei Monate sitzt Björn Demmin (parteilos) als Bürgermeister im Rathaus Preetz, dann wechselt er als Landrat ins Kreishaus Plön. Im Interview spricht er über skurrile und traurige Erlebnisse in seiner Preetzer Zeit und verrät, was er seinem Nachfolger mit auf den Weg gibt – und was ihn richtig wütend macht.