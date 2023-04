"Echtes Kinderchancenpaket"

CDU will Startkapital von 10.000 Euro für jedes Kind

Die soziale Herkunft hat einen großen Einfluss auf die Chancen von Kindern – das sieht auch die CDU so, und will nun mit einem Startkapital von 10.000 Euro für jedes neugeborene Kind in Deutschland Abhilfe schaffen. Das Geld solle ab dem 18. Lebensjahr ausgezahlt werden und sei für ein Studium oder eine Gründung gedacht, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja am Samstag.