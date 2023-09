Imagevideo mit falschem Reichstag: Wie die CDU ihren Neustart versemmelte

Das Konrad-Adenauer-Haus versucht es mit Humor. „Hey Community, großen Dank für Eure zahlreichen Hinweise! Wir hatten echt viele Kuppeln zur Auswahl und haben uns jetzt für die einzig richtige entschieden“, heißt es auf dem X-Account (früher Twitter) der Bundes-CDU.

Dazu teilte sie ein Bild unter anderem von einer Käseglocke.

Memes über CDU-Video

Damit reagierte die Partei auf zahlreichen Memes und Witze, die seit Dienstag durch das Netz schwirren und sich über ein Imagevideo der CDU lustig machen. Am Dienstag hatte die CDU ihr neues Parteilogo inklusive eines neuen Werbefilms vorgestellt. Zu sehen sollte darin eigentlich die Reichstagskuppel sein. Stattdessen wurde aber die Kuppel des Präsidentenpalastes in Tiflis (Georgien) in das Video geschnitten.

In der CDU löste das Lachen, aber auch Kopfschütteln aus. Hinter vorgehaltener Hand beschwerten sich Christdemokraten über den „unglaublichen“ Vorgang und fragten sich, wie das passieren konnte. Derweil nutzte die Satireseite Postillion kurzerhand die Gelegenheit, die Christdemokraten zu veralbern. „Nach Imagevideo: CDU in Georgien bei 41 Prozent“, schreiben die Satireautoren und spielen auf die Umfragewerte der CDU an. Die Christdemokraten sind aktuell zwar stärkste Kraft, liegen aber mit circa 27 Prozent noch lange nicht da, wo sie sein wollen.

Weiterer Wirbel wegen Merkel

Doch das war nicht der einzige Fehler bei der Ausarbeitung des neuen Designs. Als die CDU-Führung am Montag in den Parteigremien Logo und Video vorstellte, fiel einigen in der Runde auf, dass im Imagevideo eine wichtige Person kaum sichtbar war: Angela Merkel. Zwar war in der ursprünglichen Fassung CDU-Ikone Konrad Adenauer sowie Altkanzler Helmut Kohl zu sehen, aber nicht in prominenter Weise Merkel, die immerhin 16 Jahre das Land regierte und 18 Jahre CDU-Vorsitzende war. Erst nach Interventionen ließ die CDU-Führung Merkel prominent in das Video schneiden - wenige Stunden vor der offiziellen Vorstellung.

War das Absicht oder wurde schlichtweg übersehen, dass die prägendste CDU-Frau im neuen Video quasi ignoriert wurde? Es ist offenkundig, dass CDU-Chef Friedrich Merz nicht gut auf Angela Merkel zu sprechen ist. Sie hatte ihn 2002 aus dem Fraktionsvorsitz gedrängt. Auch heute soll er noch ein „Merkel-Trauma“ haben, heißt es in der CDU. Das Adenauerhaus wies aber bereits am Dienstag zurück, dass es dahinter spezielle Motive gegeben habe. Produziert habe das Video eine Werbeagentur. Generalsekretär Carsten Linnemann räumte bei der Vorstellung zwar ein, dass Merkel zunächst nicht zu sehen war, betonte aber auch, dass Altkanzler Kurt Georg Kiesinger ebenfalls nicht in das erste Video geschnitten wurde. Kiesinger war drei Jahre Bundeskanzler und vier Jahre CDU-Chef.

Fakt ist aber, dass die CDU mit ihrem neuen Aussehen auch mit dem Orange aufräumt, das während Merkels Amtszeit die Partei prägte. Das neue Logo hat als Grundfarbe Türkis - „Cadenabbia-Türkis“, wie Linnemann es nennt. Cadenabbia ist ein italienischer Ort am Comer See, an dem Adenauer seine Urlaube verbrachte. Die drei Buchstaben CDU sind nach 41 Jahren wieder Schwarz und nicht mehr Rot. Als weitere Farbe ist ein dunkles Blau vorgesehen, das den offiziellen Namen „Rhöndorf-blau“ nach dem Wohnort von Adenauer trägt. Lediglich als Ergänzungston soll Orange noch verwendet werden.

Werbeagentur will sich nicht äußern

Ausgearbeitet hat die Agentur Guru das neue Design, bei der 2022 der frühere Hamburger CDU-Landeschef Marcus Weinberg nach seinem erfolglosen Bürgermeister-Wahlkampf eingestiegen ist. Die Agentur wollte sich auf RND-Anfrage nicht zu den Fehlern äußern. Wegen der Kuppelverwechslung verwies die CDU-Pressestelle auf ihren Tweet. Die Frage, wie genau die Palastkuppel in das Video gekommen sei, warum das bei der Abnahme nicht aufgefallen sei und ob es nun für Guru Konsequenzen gebe, beantwortete die Pressestelle nicht.

Die Partei will das Thema klein halten. Zu groß ist ohnehin die Unzufriedenheit in der CDU mit dem Adenauerhaus in Sachen Kampagnenfähigkeit. In der Partei gibt es seit Monaten großes Murren über die Aufstellung der CDU-Zentrale. Merz müsse sich mehr um das Adenauerhauses kümmern, hieß es jüngst immer wieder. Diese Hoffnung wurde auch in Linnemann gelegt, in dessen Aufgabenbereich die Organisation der Wahlkämpfe fällt. Er hat nun das verunglückte Video präsentiert.

Das Video mit der Tiflis-Kuppel ist nicht mehr auf X zu sehen, stattdessen veröffentlichte die Partei ein neues – mit Reichstagskuppel.