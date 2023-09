Ärger in der Jungen Union Berlin: „Hantel-Harry“, „Gangster“-Wahlen und mittendrin Regierungschef Wegner

Berlin. Die Berliner CDU hat in der Bundespartei keinen guten Ruf. „Notorisch zerstritten“ hieß es in der Vergangenheit immer wieder über den Landesverband. Seit Kai Wegner den Landesvorsitz übernommen hat, hat sich das allerdings gebessert: Der heutige Regierende Bürgermeister Kai Wegner gilt in der Partei als bestens vernetzt und hat die Kreisverbände teilweise befriedet, sodass sich die Landespartei im Großen und Ganzen geschlossener zeigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Parteijugend gilt das offenkundig nicht.

Wahl der Jungen Union: Verhalten der Führung sei „gangster-artig“

In der Jungen Union Berlin schwelt ein heftiger Streit, bei dem sich zwei Lager unversöhnlich gegenüber stehen: das vom aktuell amtierenden Berliner JU-Chef Harald Burkart, der aus der Sicht vieler nicht rechtmäßig im Amt ist, und das von Lucas Schaal, der Vorsitzender werden will.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Streit gärt schon seit langer Zeit, aber eine Wahl im Juli bringt das Fass zum Überlaufen: Burkart tritt in einer mehrstündigen Sitzung zur Wahl an, die digital per Webex-Videokonferenz stattfindet. Das ist aus Sicht des Lagers um Schaal nicht zulässig, der aus diesem Grund seinen Hut nicht in den Ring wirft. Die Wahl vorab durch das Landesparteigericht zu stoppen, ist allerdings nicht erfolgreich. Einige der Schaal-Unterstützer nehmen bei der Sitzung erst gar nicht teil. Burkart lässt sich dennoch wählen. Wie der Tagesspiegel berichtet, erkennen acht von zwölf Kreisverbänden Burkart aber nicht an. In der CDU wird das Verhalten der aktuellen JU-Führung „gangster-artig“ genannt.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Nun liegen mehrere Klagen vor dem Landesparteigericht, seit der ersten Septemberwoche auch eine der Landespartei. „Der Wunsch der CDU Berlin ist, dass es wieder eine funktionierende JU Berlin gibt“, sagt Landesgeschäftsführer Dirk Reitze dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die Landespartei will bestätigen lassen, dass die Wahl nicht im Rechtssinne stattgefunden hat. Einmischen wolle man sich nicht, heißt es in der Berliner CDU, sondern Klarheit. Ein Verhandlungstermin am Montag ist aber nach einer Intervention des Burkart-Lagers abgesagt worden.

Der 33-jährige Schaal gilt als Wegners Wunschkandidat. Am Wochenende beim Landesparteitag wurde er erneut in den Parteivorstand gewählt. Außerdem sitzt der frühere Referent des CDU-Chefs Friedrich Merz im Abgeordnetenhaus und holte bei der Wiederholungswahl den linken Wahlkreis Mitte 2, der zuvor von der SPD gewonnen worden war. In der CDU wird er beschrieben als jemand, der sich mit seiner Kandidatur in den Dienst Sache stellen wolle.

Burkart, die „Bild“ nennt ihn „Hantel-Harry“

Burkart hingegen ist weitgehend unbekannt in der CDU. Weil er auf seinem privaten Instagram-Profil gerne Fotos vom Fitnesstraining teilt, nannte ihn die „Bild“-Zeitung mal „Hantel-Harry“. Er wird allerdings unterstützt vom früheren JU-Berlin-Chef Alexander Meyer, der mit Schaal wiederum spinnefeind ist. Burkart weist die Vorwürfe einer unrechtmäßigen Wahl zurück. Die Landeskonferenz sei „ordnungsgemäß durchgeführt worden“, sagt er unter anderem in einer Stellungnahme. „Daher werden wir uns in dem parteigerichtlichen Verfahren durchsetzen“. Zudem fordert er die Landespartei auf, „ihre erhebliche Einmischung in die Angelegenheiten der Parteijugend“ zu unterlassen. Das Lager sieht sich als Opfer einer Kampagne und von Schikanen. Nach Angaben von Burkart erhält die JU Berlin nicht ausreichend Zutritt zur Geschäftsstelle der Landespartei. Außerdem sei das Parteigericht nicht unabhängig, dementsprechende Flugblätter verteilte sein Lager auf dem Landesparteitag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits im Juli hatte es zudem einen Vorfall auf einem Berliner Straßenfest zwischen Kai Wegner und Burkart gegeben. Dem Tagesspiegel zufolge soll ein Personenschützer von Wegner Burkart auf den Rücken geschlagen haben. Die Berliner Polizei bestätigte der Zeitung, dass eine Person abgedrängt worden sei. Demnach wollte Burkart wiederholt ein Gespräch mit Wegner suchen, was der Regierungschef ablehnte. Hingegen ließ die Senatskanzlei mitteilen, dass Wegner „keinerlei körperliche Auseinandersetzung in beschriebener Weise wahrgenommen“ habe. Burkart weist zurück, dass er wiederholt Kontakt aufgenommen habe.

Nicht nur Burkart sieht sich im Recht, auch Schaal ist zuversichtlich, dass das Landesparteigericht in seinem Sinne entscheiden wird. „Das waren rechtswidrige Wahlen im Juli“, sagt der CDU-Politiker dem RND. „Ich habe die Unterstützung von 8 der 12 Kreisverbände und bin bereit, in einer rechtmäßigen und fairen Wahl anzutreten.“

Der nächste Termin des Landesparteigerichts steht noch nicht fest. Fest steht nur, dass die Posse um die Berliner Parteijugend die Landespartei und ihren Chef noch länger beschäftigen wird.