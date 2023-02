CDU-Lokalpolitiker im Koma – Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags

Nato soll Ukraine bei Beschaffung von Waffen und Munition helfen

Russland verschieße an einem Tag so viele Geschosse wie die EU in einem Monat produziere, sagte der estnische Außenminister am Montag. Die Konsequenz: Auch die Ukraine benötigt mehr Waffen und Munition. Dabei soll die Nato nun behilflich sein.