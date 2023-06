CDU macht „Chaos-Politik“ der Ampel für AfD-Aufschwung verantwortlich

Brandenburger Lehrkräfte zeigen Gesicht gegen Rechtsextremismus

Zwei Lehrer aus der Lausitz schreiben einen Brandbrief – an ihrer Schule geben rechtsextreme Schüler den Ton an, die Schulleitung schaue weg. Der Brief zeigt Wirkung: Immer mehr Menschen in der Region wollen sich nicht mehr damit abfinden, wie sehr rechtsextremes Denken bis in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen ist. Dazu gehört einiges an Mut, gerade in Südbrandenburg.