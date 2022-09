Friedrich Merz muss die CDU durch das Dickicht des Erneuerungs­prozesses führen. Doch beim Parteitag droht das Aufeinander­prallen seiner Fans und Kritiker. Wo steht die CDU knapp ein Jahr nach dem Wahldebakel?

Berlin. Es ist ein Montagabend Anfang September, als zahlreiche Unions­politiker nach der parlamentarischen Sommerpause wieder aufeinandertreffen. Bei der Preisverleihung der Mittelstandsunion (MIT) kommt das Who is Who des Wirtschaftsflügels der CDU und CSU zusammen. Ein Treffen zum Netzwerken, wie sie im Regierungsviertel an der Tagesordnung sind. Die Reaktionen auf einen beiläufigen Kommentar während der Moderation lassen allerdings aufhorchen. „Wir haben eine sehr diverse Jury“, sagt MIT-Chefin Gitta Connemann über das Gremium, das die Preisträger ausgewählt hat, und fügt an: „Übrigens ganz ohne Quote.“ Zustimmendes Raunen, Klatschen, einzelne Männer jubeln sogar.

Die CDU geht am Freitag knapp ein Jahr nach der Bundestagswahl mit großen Fragen in ihren Bundesparteitag in Hannover. Die Erneuerung der Partei soll im Mittelpunkt stehen – damit verbunden sind kontroverse Themen wie die Frauenquote oder ein verpflichtendes Gesellschafts­jahr. Parteichef Friedrich Merz, der Jahrzehnte zum konservativen Lager zählte, muss seine Fans und seine einstigen Kritiker vom liberalen Flügel zufriedenstellen. Er will der Chef der ganzen CDU sein. „Wir sind liberal und offen, offen für Neues und sozial und bewahrend zugleich. Das ist sogar im besten Sinne des Wortes konservativ“, sagt er bei seiner Antrittsrede im Januar.