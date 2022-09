Der CSU-Chef södert in Hannover

Markus Söder auf dem CDU-Parteitag in Hannover

Der Auftritt von Markus Söder bringt am Vormittag den CDU-Parteitag in Wallung. Kanzler Scholz bezeichnet er als „Gargamel“ – den Bösewicht aus den Schlumpf-Geschichten. Bei den Delegierten kommt sein Spott gut an.