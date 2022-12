CDU-Politiker Michael Fuchs gestorben

Mehr als 50 Händler in der Nordmarkhalle Mehr als 50 Händler in der Nordmarkhalle

Proppenvoll war es am zweiten Weihnachtstag mittags in der Nordmarkhalle in Rendsburg. Viele Gäste verlegten ihren Feiertagsspaziergang bei regnerischem Wetter zur Eisenbahnmodellbörse und legten ihr Geschenkegeld in neue Lokomotiven, Waggons oder Zubehör an.