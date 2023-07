CDU-Politiker Thorsten Frei widerspricht Kanzler Scholz: „Umfragewerte der AfD werden nicht schnell sinken“

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seiner Analyse energisch widersprochen, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl keine besseren Ergebnisse bekommen werde. „Den Optimismus des Kanzlers in allen Ehren“, sagte Frei dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Aber mit Blick auf das gegenwärtige Regierungshandeln befürchte ich, dass die Umfragewerte der AfD so schnell nicht sinken.“

Frei: „Schönrederei hilft nicht weiter“

Frei forderte den Kanzler auf, die Stimmung in der Bevölkerung ernst zu nehmen und zu adressieren. „Um den Rechtspopulisten den Wind aus den Segeln zu nehmen, muss Scholz die Sorgen der Bürger ernst nehmen“, betonte Frei. „Zu Recht werden Antworten auf Inflation, Deindustrialisierung und das Chaos beim Heizungsgesetz erwartet. Schönrederei hilft da nicht weiter.“

Am Freitag fand die Sommerpresskonferenz von Kanzler Scholz in Berlin statt. Zu den hohen Umfragewerten der AfD sagte der SPD-Politiker: „Es liegt daran, dass sich eben doch nicht so viele Bürgerinnen und Bürger so sicher sind, wie die Zukunft sein wird – gar nicht jetzt, sondern in zehn, 20 und 30 Jahren.“

Deswegen sei das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Modernisierungsprogramm mit Innovationen für die Volkswirtschaft wichtig, weil dies die Botschaft vermittele: „Es wird gut ausgehen für jeden einzelnen und für jede einzelne von uns.“ Weiter sagte Scholz: „Ich bin ganz zuversichtlich, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl nicht viel anders abschneiden wird, als bei der letzten.“

mit dpa