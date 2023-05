CDU-Politiker Wanderwitz kritisiert Umgang seiner Partei mit der AfD

Kostenfrei bis 20:09 Uhr lesen

Hamburger Derby

Nach der Disqualifikation in der ersten Quali zum Deutschen Springderby in Klein Flottbek konnten Europameister Andrè Thieme und sein erfahrenes Derbypferd Contadur in der zweiten Quali überzeugen. Trotzdem setzt Thieme am Sonntag auf seine Nachwuchshoffnung Paule S.