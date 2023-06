CDU-Programmkonvent: Die Partei sucht den Kurs

Berlin. Treffen sich ein Alt-Grüner und ein CDU-Mann in einer Kneipe ... Nein, so beginnt kein Witz, der am Stammtisch erzählt wird, sondern der CDU-Programmkonvent am Samstag. Nur, dass der Grüne - Ralf Fücks - und der Schwarze - Friedrich Merz - sich nicht in einer Kneipe treffen, sondern in der Kongresshalle eines Hotels im Berliner Ortsteil Moabit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ist der Anlass? Die CDU hat ihre Parteimitglieder und externe Gäste geladen, um mit ihnen über ihren künftigen Kurs zu diskutieren. „Ich möchte in einem Land leben, wo Ideen diskutiert werden“, ruft der Chef der Grundsatzprogrammkommission, Carsten Linnemann, den Gästen zu. CDU-General Mario Czaja verspricht: „Wir machen die CDU zur Mitmachpartei!“

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Mitmachen dürfen unter anderem auch Vertreter von Gewerkschaften, Industrie und des sozialen Bereichs: Tanja Gönner, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Gewerkschaftschef Michael Vassiliadis von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie und Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa. Sie sind sowas wie Impulsgeber.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Debatte über die AfD

Eine 1:1-Debatte führt CDU-Chef Friedrich Merz aber nur mit Ralf Fücks - moderiert von Linnemann. Der frühere Grünen-Vorsitzende hat vor einigen Jahren mit seiner Frau Marieluise Beck die Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne gegründet und hält am Samstag nicht hinterm Berg. Er warnt die CDU, das „Vokabular der AfD“ zu übernehmen. Die CDU müsse im bürgerlichen Stil, gerne volkstümlich, aber nicht in populistischer Rhetorik kommunizieren, mahnt Fücks. Er lobt Merz aber auch für die mehrfache Abgrenzung gegenüber der AfD.

Merz lässt das nicht auf sich sitzen. Man müsse in der Lage sein, Probleme mit Formulierungen zu adressieren, die nicht jedem gefallen. Das sei dann nicht gleich rechts und rassistisch und vor allen Dingen nicht AfD-Sprech. „Die AfD darf uns den Sprachraum nicht verstellen. Den bestimmen wir selbst.“

Dieser Tage kommt der Parteivorsitzende an dem Thema nicht vorbei. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, hatte mit einem Gastbeitrag in der „FAZ“ für Aufregung in der CDU gesorgt. In dem Aufsatz mahnte der Christdemokrat einen moderaten Kurs an: „Eine moderne Volkspartei entspringt der und adressiert die politische Mitte. Nach diesem Leitmotiv haben Helmut Kohl und Angela Merkel das Land und unsere Partei geführt.“ Und er warnte vor Populismus: Wer den Populisten hinterherrenne, der lege die Axt an die eigenen Wurzeln, so Wüst.

Veröffentlicht wurde der Gastbeitrag pünktlich zum kleinen CDU-Parteitag am Freitag und zum Konvent am darauffolgenden Tag. Das konservative Lager der Partei verstand die Sätze als Signal an CDU-Chef Friedrich Merz, der jüngst mit Aussagen zu „gegenderten Nachrichtensendungen“ Wirbel ausgelöst hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Familie, Rente, Steuern: Mitglieder diskutieren über diverse Themen

In den verschiedenen Foren auf dem Konvent diskutieren die Mitglieder aber vor allem über Inhalte statt über die Sprache einiger Parteifunktionäre. Es geht um die Themen Rente, Familienpolitik, Zukunft der Europäischen Union und um Steuern. Eine alleinerziehende Oberärztin warnt, die Kliniken bekämen ihre Stellen nicht mehr besetzt, weil viele Mütter verständlicherweise in Teilzeit wechseln. Eine andere Mutter mit sechs Kindern fordert die Partei auf, den Druck auf Eltern zu adressieren. Die Mitarbeiterin einer Stadtverwaltung dringt auf die Stärkung des öffentlichen Dienstes. All diese Debattenbeiträge sollen in das neue Grundsatzprogramm einfließen, das im Mai 2024 beschlossen werden soll.

Für eine besondere Überraschung sorgt an diesem Tag aber nicht ein CDU-Politiker, sondern Ralf Fücks, der seinen kleinen Langhaardackel Zora kurz auf die Bühne bringt. Da legt auch Friedrich Merz eine Streicheleinheit ein und ganz kurz geht es nicht mehr um die AfD, Schwarz-grün oder um den künftigen Kurs.