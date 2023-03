﻿CDU-Regionalkonferenz in Schkeuditz: „Wie konservativ ist die Partei?“

Als ein Kreisvorsitzender aus Riesa den Parteiausschluss von Hans-Georg Maaßen in Frage stellt, buht manch einer im Saal. Der CDU-Kommunalpolitiker will wissen: „Wie konservativ ist die Partei?“ und fordert die CDU-Spitze auf, das gegenwärtige Parteiausschlussverfahren zu begründen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da wird CDU-Chef Friedrich Merz fast schon leidenschaftlich: „Gedanken und Worte in dieser herabwürdigen Sprache haben in unserer Partei keinen Platz“, sagt er. Die CDU sei eine große Partei, in der konservatives, liberales, soziales Gedankengut Platz hätte. Aber Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus werde er nicht dulden. Applaus bei den Mitgliedern.

CDU-Spitze will Fundament bilden

Die Parteispitze ist nach Schkeuditz in der Nähe von Leipzig gekommen, um auf einer Regionalkonferenz mit der Basis über das Profil der CDU zu sprechen. Das ist Teil des Grundsatzprogrammprozesses – oder wie es CDU-Chef Friedrich Merz und Programmkommission-Vorsitzender Carsten Linnemann nennen, man wolle gemeinsam ein Haus bauen. Zuerst müsse man dafür aber wissen, „auf welchem Fundament wir stehen“, sagt Linnemann. Da dürfe es „keinen Dissens geben zwischen Friedrich Merz, Ihnen und mir.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dafür veranstaltet die CDU insgesamt vier dieser Konferenzen im März: In Pforzheim, Münster, Schkeuditz und am Freitag in Linstow. Das Ziel: sich mit den Mitgliedern zu vernetzen und sich über den künftigen Kurs der CDU auszutauschen. Doch so viel Debatte entsteht am Donnerstagabend gar nicht.

Den Parteimitgliedern brennt Vieles auf der Seele, etwa die Ausrichtung der Klimapolitik, Bürokratieabbau, Bildungspolitik und die Option Schwarz-Grün in der Zukunft. Die will Merz übrigens nicht ausschließen. Haben drei Parteimitglieder zu einem Thema eine Frage gestellt, antwortet CDU-Chef Friedrich Merz zwar darauf. Rapport gibt es aber nicht. Es folgt Applaus, der nächste Fragenblock wird aufgerufen.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff und der Thüringer Landeschef Mario Voigt sind da. Sachsens Landesschef Michael Kretschmer, der mit seiner Russland-Position isoliert im Präsidium der Bundes-CDU dasteht, ist nicht vor Ort, obwohl die Veranstaltung in dem von ihm geführten Bundesland stattfindet. Aus dem Konrad-Adenauer-Haus heißt es es, er habe Termine in Berlin. Stattdessen ist Sachsens Innenminister Armin Schuster zu Gast.

Es dürfte kein Zufall sein, dass Merz in seiner Rede, als es um den russischen Krieg in die Ukraine geht, mit den Worten einleitet: „Ich weiß, dass es darüber unterschiedlich Meinungen gibt.“ Aber es müsse Einvernehmen geben, dass dies ein ein „völkerrechtswidriger Krieg“ sei. Er mahnt den Kompass der Partei an: „Wir sind immer auf der Seite der Freiheit. Da darf es nie einen Zweifel geben.“ Auch hier applaudiert der Saal zustimmend.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Innere Sicherheit war eines der Themen, die die Parteimitglieder beschäftigt. Zum Beispiel sieht ein CDU-Mitglied aus Halle (Saale) die ungeregelte Zuwanderung als große Herausforderung. „Wir haben gar nicht die Kapazitäten, den Menschen zu helfen, die die Hilfe wirklich brauchen“, sagt er und betont, das sei auf Dauer sehr gefährlich.

Merz zieht klare Grenze zur AfD

Die Ostverbände stehen besonders im Feuer, weil sie in den vergangenen Jahren reihenweise Wählerinnen und Wähler an die AfD verloren haben. Und das Problem dürfte mit den Migrationsherausforderungen der kommenden Jahre und mit dem Strukturwandel, der aufgrund der Energiewende auf manche Regionen zukommen wird, noch größer werden.

Friedrich Merz stellt in seiner Rede zunächst klar. „Im Osten fordert uns eine rechtsradikale Partei heraus.“ Aber: Mit dieser Partei werde es keine parlamentarische Zusammenarbeit geben. Es ist Versprechen und Mahnung zugleich.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Dieser Tage ringen Politiker der CDU um den richtigen Umgang mit der AfD: Kopieren Sie die AfD, drohen sie weiter Wähler und Wählerinnen zu verlieren, weil diese lieber das Original wählen. Thematisieren sie die besondere Lage der Mitglieder aber nicht, wirkt die Partei gleichgültig. Die Ostverbände haben daher besondere Anforderungen an die Parteispitze. Sie fordern einen konservativen Kurs – hier muss Merz großen Erwartungen gerecht werden. Es ist keine Überraschung, dass ein Parteimitglied sagt, Merz sei der „Wunschkandidat“ von vielen im Osten gewesen. „Sie nehmen die Themen war“, lobt er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Haseloff ergreift beim Thema Maaßen übrigens auch das Wort. Im Präsidium sei eine Liste mit Maaßens Zitaten aus den vergangenen Jahren vorgelegt worden. „In so einer Partei möchte ich nicht sein, die das toleriert.“ Er schlägt vor, man solle dem Kreisvorsitzenden die Zusammenfassung zukommen lassen. Merz nickt.