CDU-Spitze kritisiert AfD nach „Reichsbürger“-Razzien

Staatsbesuche gibt es nicht so oft in Kiel. Am Montag und Dienstag müssen sich die Kieler aber auf die eine oder andere Wartezeit einstellen. Der Premierminister Singapurs und Bundeskanzler Olaf Scholz treffen sich an der Förde. Am Vormittag gab es deshalb die erste Sperrung der Holtenauer Hochbrücke.