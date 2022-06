Rita Süssmuth: Erwarte klare Aussage von Friedrich Merz zur Frauenquote

In der Debatte um eine schärfere Frauenquote für CDU-Gremien nimmt die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth Parteichef Friedrich Merz in die Pflicht. Dieser müsse seine Haltung zur Quote klarmachen, fordert sie. Die CDU warnt sie, Gleichstellung mit Gleichmacherei zu verwechseln. Der Parteivorstand befasst sich am heutigen Mittwoch mit der Frauenquote.