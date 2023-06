Mit scharfer Kritik an der Ampel: CDU und CSU beschließen „Agenda für Deutschland“

München. Nach der gemeinsamen Präsidiumssitzung haben Friedrich Merz, CSU-Chef Markus Söder und der Vorsitzende der CDU Hessen, Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) bei einer Pressekonferenz ihre „Agenda für Deutschland“ vorgestellt. Auf der gemeinsamen Sitzung der beiden Parteipräsidien in München haben sie ihr neues zehn-Punkte-Programm beschlossen.

„Wir haben heute ein Sofortprogramm beschlossen, wie wir schnell und gut aus der Krise kommen“, sagte Markus Söder während der Pressekonferenz am Freitag. Mit der „Agenda für Deutschland“ wollen sich CDU und CSU als klare inhaltliche Alternative zur Ampel-Regierung präsentieren – gut ein Vierteljahr vor den wichtigen Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Dabei drückten Söder und Merz heftige Kritik an der Ampelkoalition aus: „16 Jahre in Deutschland unter der Union ist der Wohlstand größer geworden, in zwei Jahren Ampel ist der Wohlstand dramatisch verringert worden“, so Söder.

Der CSU-Chef warf der Bundesregierung falsche Richtungsentscheidungen vor und attackierte die Ampel-Koalition und insbesondere die Grünen scharf. „Die Regierung in Deutschland stimmt leider nicht oder nicht mehr“, sagte er am Freitag nach einer gemeinsamen Präsidiumssitzung von CDU und CSU in München.

Es gehe in Berlin zu viel um Ideologie und viel zu wenig um Vernunft, Pragmatismus und Bodenständigkeit. Es brauche aber keine Alternative für Deutschland, sondern eine Lösung – die einzige echte Alternative sei die Union: „Wir sind die Lösung in dieser schweren Zeit“. Dort, wo die Union regiere, gehe es den Menschen besser, sagte Söder auch mit Blick auf die Landtagswahlen in Bayern und Hessen in genau 100 Tagen. Die AfD könne dagegen rein gar nichts verändern.

Entlastungsoffensive der Union

Als wichtige Punkte der Entlastungsoffensive der CDU nannte Söder: „Runter mit der Stromsteuer, runter mit der Mehrwertsteuer“ und sprach sich gegen Steuererhöhungen aus, wie beispielsweise in der Gastronomie. Zudem fordert die Union eine Abschaffung der Erbschaftsteuer aufs Elternhaus. Als weiteren wichtigen Punkt führte Söder die Steuerfreiheit für mehr Arbeit und Überstunden an. „Wer mehr arbeitet, soll auch mehr haben.“ Daneben reihte er ein Moratorium für die deutsche Bürokratie ein und kritisierte: „Wir ersticken an der Überregulation.“

Beim Thema Klima und Heizungsgesetz äußerte Merz scharfe Kritik an den Grünen. Es dürfe keine strengen Reglementierungen geben. Stattdessen müssten die Menschen durch „eigenen ökonomischen Anreiz dazu gebracht werden, Heizungen auszutauschen“. Dies sei durch Preiserhöhungen für Gas und Öl möglich.

Mit Blick auch auf den 8. Oktober, quasi zur Halbzeit der Legislatur im Bund, an dem in Bayern und Hessen neue Landtage gewählt werden, hob Söder die eigene Politik in den Vordergrund. „Wenn sich etwas in Deutschland ändern soll, dann geht das nur mit der Union.“

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz rief dazu auf, die Landtagswahlen in Bayern und Hessen Anfang Oktober zur Abstimmung über die Ampel im Bund zu machen. „Wir wollen hier einen gemeinsamen Erfolg an einem Wahltag in zwei großen Flächenbundesländern der Bundesrepublik Deutschland“, sagte Merz. Damit habe die Union dann auch gute Chancen, um in die zweite Hälfte der Wahlperiode im Bundestag zu gehen.

Der hessische Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzende Boris Rhein betonte, die Landtagswahlen seien „echte Midterms“, also Wahlen zur Halbzeit der Wahlperiode. Rund 14 Millionen Menschen könnten zur Wahl gehen. Die beiden Landtagswahlen hätten daher Bedeutung über Bayern und Hessen hinaus für Deutschland insgesamt. „Bürgerinnen und Bürger können sehr deutlich sagen, dass sie die Nase voll haben von dem, was da in Berlin passiert.“ Zur Wahl stünden „Kurs oder Chaos“, „Stabilität oder Streit“.

mit dpa