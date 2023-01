„Aus Freundschaft wurde Liebe“: Zwei Unions-Bundestagsabgeordnete outen sich

Es kommt nur selten vor, dass zwei Bundestagsabgeordnete ein Paar werden und ihre Liebe öffentlich machen. Der CDU-Politiker Sepp Müller und der CSU-Politiker Wolfgang Stefinger haben sich am Montag zu diesem Schritt entschieden und sich zeitgleich bei Twitter geoutet. In ihren wortgleichen Tweets erklärten die beiden: „11 Prozent aller Paare lernen sich am Arbeitsplatz kennen und lieben. Manchmal werden Kollegen zu Freunden. Aus Freundschaft wurde bei uns Liebe. Wir sind glücklich.“

Sepp Müller ist Unionsfraktionsvize der Bundestagsfraktion, der Münchner Abgeordnete Wolfgang Stefinger Obmann der Union im Entwicklungsausschuss des Bundestags.

Auf Twitter gab es großen Zuspruch für das Outing der beiden Bundestagsabgeordneten. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak gratulierte ihnen zu diesem Schritt, und Jens Spahn, der selbst offen in einer homosexuellen Beziehung lebt, zitiert Schlagersängerin Mary Roos mit den Worten „Nur die Liebe lässt uns leben“. CDU-Kollege Marc Biadacz schrieb „Love is all you need“, FDP-Politiker Michael Kruse meinte: „Opposition ist also nicht für alle Mist.“

