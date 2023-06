Bundestagswahl 2025: Warnungen in der CDU vor verfrühter K-Debatte

In der Union mehren sich die warnenden Stimmen, die Frage nach der Kanzlerkandidatur nicht verfrüht zu diskutieren. „Eine Debatte über den Kanzlerkandidaten steht in diesem Jahr nicht an“, sagte der Vizevorsitzende der Fraktion, Mathias Middelberg, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Wir müssen uns auf die inhaltliche Neuaufstellung konzentrieren“, forderte der Chef der niedersächsischen Landesgruppe.

Mit der Ampelregierung werde Deutschland wirtschaftlich nach unten durchgereicht, fügte Middelberg hinzu. „Die Deindustrialisierung droht. Die Union muss deshalb die Kompetenz beweisen, dass wir dieses Land wieder auf Wachstumskurs bringen können. Dafür würden wir auch wieder mehr Zustimmung erhalten“, mahnte der CDU-Politiker in Richtung seiner eigenen Partei.

Auch Hendrik Wüst werden Ambitionen nachgesagt

In der CDU wird die Kanzlerkandidatenfrage nach dem vergangenen Wochenende wieder verstärkt diskutiert. Ausgelöst wurde dies durch den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst. Der Chef der CDU NRW hatte in der „FAZ“ einen Gastbeitrag geschrieben, in dem er die CDU klar in der Mitte verortete. Er erwähnte den Parteichef Friedrich Merz mit keinem Wort, stattdessen mehrmals die Altkanzlerin Angela Merkel. Im Interview mit der „Rheinischen Post“ legte Wüst kurz darauf nach und forderte die Einbindung der Landesverbände bei der Festlegung auf den Kanzlerkandidaten der Union.

Merz steht als Partei- und Fraktionschef in der Poleposition für die Spitzenkandidatur, hat sich bisher aber noch nicht öffentlich erklärt. Er betont immer wieder, dass die K-Frage im Herbst 2024 geklärt werde. Auch Wüst wird nachgesagt, Ambitionen auf das Kanzleramt zu haben. Im Interview sagte er zwar, dass seine Aufgaben „aktuell“ in NRW lägen. Damit ließ er sich aber eine Hintertür offen. Im konservativen Merz-Lager wurde das Interview und der Gastbeitrag als Gegenpositionierung zum Parteivorsitzenden gewertet. Merz schien das nicht auf sich sitzen lassen zu wollen und kritisierte die NRW-Landesregierung am Sonntagabend im ZDF: Die Unzufriedenheit mit Regierungen in den Ländern – auch in NRW – sei fast so groß wie mit der Regierung im Bund, betonte Merz.

Ziel: Protestpotenzial kleiner machen

Auch in der CSU schaut man kritisch auf die Debatte in der Schwesterpartei. Der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte am Dienstag in Berlin, jede Form der K-Debatte sei vollkommen unnötig und bringe keinen Mehrwert. Er rief seine Kolleginnen und Kollegen in der Union auf, Diskussionen wie diese zu unterlassen.

Derweil mahnte der Chef der CDU Thüringen, Mario Voigt, angesichts der hohen AfD-Umfragewerte, die Konzentration auf die inhaltliche Frage an. „Wir können uns angesichts der AfD-Umfrageergebnisse keine Hysterie leisten“, sagt der CDU-Politiker dem RND. Stattdessen müsse man „über die wirklich wichtigen Fragen im Land reden“. Die CDU müsse die Probleme der Leute offen benennen, anpacken und lösen, um das Protestpotenzial kleiner zu machen.