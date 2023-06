﻿CDU-Vize Carsten Linnemann: „Deutschland wird völlig mutlos verwaltet“

Carsten Linnemann ist ein wenig aufgeregt. Der CDU-Vizevorsitzende schreibt noch an seiner Rede für den am Samstag stattfindenden Grundsatzkonvent, als er das RND zum Gespräch trifft. Ein Whiteboard ist mit Stichworten vollgekritzelt, daraus soll sein Redemanuskript entstehen. Bei der CDU-Veranstaltung muss er – der Chef des Grundsatzprogrammprozesses – den Mitgliedern seinen Blick auf die Partei darlegen. Und er muss Aufbruch vermitteln, bestenfalls neue Ideen mitbringen, damit die Basis richtig Lust auf diesen Prozess hat. Manche CDU-Politiker sehen diesen Selbstfindungsprozess nämlich kritisch. Vor dem Kleinen Parteitag am Freitag und dem Konvent der CDU am Samstag teilt er einige seiner Vorstellungen im Interview.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Linnemann, am Freitag und Samstag streichelt die CDU mit einem Kleinen Parteitag und dem Grundsatzkonvent ihre Parteiseele. Welches Signal sollte von den beiden Veranstaltungen nach draußen gesendet werden?

Wir wollen zeigen, dass die CDU auf dem besten Weg ist, wieder zu alter Stärke zu finden. Wir haben die Bundestagswahl verloren, weil wir nicht mehr gut genug waren. Deshalb nutzen wir jetzt die Zeit in der Opposition, um ein neues Grundsatzprogramm zu schreiben und über diesen Prozess unser Profil neu zu schärfen. Wir wollen wieder auf die Höhe der Zeit kommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie verantworten die Ausarbeitung des Grundsatzprogramms, das 100 Prozent CDU sein soll. Was ist heutzutage CDU pur?

Die DNA der CDU ist, dass wir vom Einzelnen ausgehen und nicht vom Kollektiv. Wir möchten den Einzelnen befähigen, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Das leitet sich aus dem christlichen Menschenbild ab. Ferner ist der Mensch für die Freiheit bestimmt. Das geht aber nur, wenn er die Verantwortung für sein Handeln trägt und für die Gesellschaft. Und drittens erheben wir keinen absoluten Wahrheitsanspruch.

Sie haben nicht den Begriff „konservativ“ genannt. Sehen Sie es wie NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der sagt, der Markenkern der CDU sei nicht konservativ?

Der Kern der CDU ist das christliche Menschenbild. Dieses eint unsere drei Strömungen: die konservative, die liberale und die christlich-soziale. Dass wir einen ganzheitlichen Ansatz haben, macht die CDU als Volkspartei aus.

Es gibt einige in der CDU, die die Programmarbeit kritisch sehen, weil sich die Partei viel und lange mit sich selbst beschäftigt. Was entgegnen Sie?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass sich die Zeiten geändert haben. Es reicht nicht mehr, ausschließlich als Regierungspartei wahrgenommen zu werden. Die Komplexität der Globalisierung und die Beschleunigung des Arbeitslebens haben dazu geführt, dass sich die Menschen überfordert fühlen. Die Bürger wollen wissen, wohin eine Partei das Land führen will. Deswegen ist die zentrale Frage für das Programm: Wie mutig sind wir, und trauen wir uns an die schwierigen Themen ran?

Zum Beispiel? Die Abschaffung der Rente mit 63, die Ihr Parteikollege Jens Spahn gefordert hat?

Nein, die Rente mit 63 ist kein Thema im Grundsatzprogramm. Uns geht es im Kern um eine große Rentenreform, mit der wir die Finanzierbarkeit des Systems sicherstellen wollen. Hier geht es auch um Glaubwürdigkeit.

Inwiefern?

Zum Beispiel, indem auch Bundestagsabgeordnete in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Das wäre das richtige Signal. Außerdem müssen wir darüber diskutieren, ob wir nicht die Verbeamtung nur noch bei hoheitlichen Aufgaben zulassen. Warum muss jemand, der im Ordnungsamt einer Stadtverwaltung sitzt, verbeamtet werden? Das heißt: Es ist ein umfassendes Rentenpaket nötig, das alle in den Blick nimmt.

Sie wollen das Leisten stärker fördern. Was schwebt Ihnen vor?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deutschland wird völlig mutlos verwaltet. Wir sind Weltmeister im Beschreiben der Probleme, aber bei der Umsetzung von Lösungsvorschlägen sind wir nur Kreisliga C. Wir brauchen kreative Ansätze: Daher will ich eine Aktivrente einführen. Jeder, der das Rentenalter erreicht, sollte bis zu einem bestimmten Betrag weiterarbeiten können, wenn er möchte. Die Entlastung für den Einzelnen würde pro Jahr grob mehrere Tausend Euro betragen, weil monatlich nur noch Kassenbeiträge anfallen. Die Aktivrente wäre ein echter Hebel zur Bekämpfung des Fachkräftemangels.

Merz hat gehörigen Anteil am Höhenflug der AfD CDU-Chef Friedrich Merz betont, seine Partei werde nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Das ist das Mindeste, kommentiert Daniela Vates. Jetzt mit Plus-Abo lesen

CDU-Vorschlag: Jobpflicht für Arbeitslose

Dem Staat würden Hunderttausende Euro an Steuermitteln durch die Lappen gehen.

Es gibt bei diesem Modell nur Gewinner, weil die Kaufkraft steigt und durch die Mehrwertsteuer Geld in die Kassen des Staates gespült wird. Außerdem würden Bürger animiert, weiterzuarbeiten, die dies ansonsten nicht tun würden und dementsprechend auch keine Steuern zahlen würden. Auch bei Bürgergeldempfängern muss dringend etwas passieren.

Was schlagen Sie vor?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zunächst muss der Staat die Menschen unterstützen, die wegen psychischer oder physischer Gründe nicht in der Lage sind zu arbeiten. Aber für die Arbeitslosen, die eigentlich arbeiten könnten, sollten wir eine Jobpflicht einführen. Ein solches System gibt es bereits in den Niederlanden und in Dänemark. Die Personen müssen dann nach etwa drei oder sechs Monaten einen Job annehmen. Es sei denn, es gibt gute Gründe, es nicht zu tun, etwa bei der Aufnahme einer Ausbildung. In den Niederlanden werden auch von den Kommunen gemeinnützige Jobs angeboten. Im Rahmen des Grundsatzprogramms diskutieren wir dieses Thema. Denn jeder, der Sozialleistungen in Deutschland erhält und arbeiten kann, hat auch eine Bringschuld. Ansonsten werden wir die Akzeptanz unseres Sozialsystems verlieren.

Und wenn der Arbeitslose den Job dann nicht annimmt, wollen Sie ihn zwingen?

Es geht ja nicht um Zwangsarbeit. Das Bundesverfassungsgericht hat aber entschieden, dass Bürgergeldempfängern die Mittel bis zu 30 Prozent gekürzt werden dürfen. Dieser Spielraum muss genutzt werden, ebenso die Möglichkeit, Sach- statt Geldleistungen zu vergeben.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Damit droht aber der Niedriglohnsektor zu wachsen, weil wohl einige der Menschen Helfertätigkeiten ausüben werden.

Das ist eine andere Debatte. Natürlich müssen wir darüber diskutieren, wie wir die Tarifautonomie stärken. Mir geht es hier darum, die Eigenverantwortung zu stärken. Die arbeitende Bevölkerung, die mit ihren Steuern das Sozialsystem finanziert, erwartet zu Recht, dass der Staat mit dem Geld vernünftig umgeht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Kleinen Parteitag soll das AfD-Umfragehoch nur eine untergeordnete Rolle spielen. Wie muss die CDU mit der AfD umgehen, um den Ostverbänden, denen die Rechtspopulisten im Nacken sitzen, Rückenwind zu geben?

Die Menschen wenden sich ab, wenn sie das Gefühl haben, dass die echten Probleme verschwiegen werden. Es ist also zentral, dass die CDU auf essenzielle Fragen etwa zur Sicherheits- oder Migrationspolitik oder zur Inflation Antworten gibt.

Wie viel Populismus kann sich die Partei erlauben?

Wenn ein richtiger Gedanke und ein Konzept dahinterstehen, kann man auch mal zuspitzen. Aber mich wundert schon, dass wir inzwischen mehr über Begriffe diskutieren als über die strittigen Themen, die sich ja dahinter verbergen. Ich bin aber sicher: Die CDU wird dann von dem Ampelumfragetief stärker profitieren, wenn die Leute das Gefühl haben, dass die CDU Probleme nicht nur adressiert, sondern auch glaubwürdige Lösungen anbietet.