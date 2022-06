CDU wirft Ampel-Koalition Zögerlichkeit bei Inflationsbekämpfung vor

Lauterbach rät zu Auffrischungsimpfung: „Sommer-Corona-Welle ist Realität geworden“

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwochmorgen fast doppelt so hoch wie vor einer Woche. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zufolge zeige das, dass der Sommereffekt in der Pandemie in diesem Jahr verpuffe.