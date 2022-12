Umstrittenes Chancen-Aufenthaltsrecht - Union will Fokus auf „wirklich Schutzberechtigte“

„Letzte Generation“ kündigt erneute Klimaproteste ab Montag an

Zuletzt waren die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ wegen aufsehenerregender Aktionen wie am Berliner Flughafen BER heftig in die Kritik geraten. Infolgedessen kündigte die Gruppe eine Protestpause an. Am Freitag informierte die „Letzte Generation“ nun über künftige Aktionen.