Charles-Besuch in Berlin kostete deutschen Steuerzahler fast eine halbe Million Euro

Berlin. Durch den Staatsbesuch von König Charles III. und seiner Gemahlin Camilla vom 29. bis 31. März in Deutschland, sind der Bundesrepublik und damit dem deutschen Steuerzahler nach bisherigen Berechnungen Kosten in Höhe von 428.897 Euro entstanden. So hat allein die Unterbringung im noblen Hotel Adlon im Herzen Berlins mit Blick auf das Brandenburger Tor 31.970 Euro gekostet. Mit über 54.000 Euro schlugen ein Staatsbankett, Geschenke, Reisekosten und Luftsicherheitskontrollen zu Buche.

Das geht aus einer Antwort des Auswärtigen Amtes auf eine schriftliche Anfrage des Ersten Parlamentarischen Geschäftsführers der Linken im Bundestag, Jan Korte, hervor, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Demnach verschlang mit über 125.000 Euro der Einsatz des Wachbataillons den größten Einzelposten beim Staatsbesuch. Aber auch für „Beflaggungen und Teppiche“ mussten immerhin noch fast 32.000 Euro aufgewendet werden.

Kosten für Charles-Besuch: Militärische Ehren für 91.000 Euro

Die Mitglieder des Stabmusikkorps bliesen für 31.334 Euro ins Horn, und unter der Rubrik „Militärische Ehren“ sind über 91.000 Euro verbucht. Zu den Kosten für den Einsatz des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) während des königlichen Besuchs hüllt sich das Außenamt mit der Begründung in Schweigen, die erbetenen Auskünfte seien „geheimhaltungsbedürftig, weil sie Informationen enthalten, die im Zusammenhang mit der Arbeitsweise und Methodik des BfV und insbesondere dessen Aufklärungsaktivitäten und Analysemethoden stehen“.

Ungeachtet der zusätzlichen Kosten für den Verfassungsschutz, die aus Sorge vor „negativen Folgen für die künftige Arbeitsfähigkeit und Aufgabenerfüllung des BfV“ nicht öffentlich werden sollen, kritisiert die Linke, dass der Deutschlandbesuch von Charles und Camilla auch jetzt schon die durchschnittlichen Kosten eines üblichen Staatsbesuchs der vergangenen Jahre, die sich um die 100.000 Euro bewegten, gleich um das Vierfache übersteigt.

Linken-Politiker Korte: „dreiste Form von Monarchieförderung“

„Ich finde diese dreiste Form von Monarchieförderung grotesk“, sagte Linken-Politiker Korte gegenüber dem RND und fügte hinzu: „Mir fehlt jegliches Verständnis dafür, dass für Leute, die Milliarden besitzen, in Großbritannien keine Steuern zahlen und mit wirklicher Demokratie wenig am Hut haben, hierzulande dann noch fast ein halbe Million an öffentlichen Geldern rausgehauen wird.“

Die Linke hatte bereits während des Berlinbesuchs gegen den Auftritt von Charles im Bundestag mit der Begründung protestiert, dass hier „ein nicht gewähltes amtierendes Staatsoberhaupt im Parlament reden durfte“. Korte legte gegenüber dem RND nun noch einmal nach und sagte: " Wer sich von den Ampel-Monarchiefans unbedingt im Schatten seiner Majestät sonnen will, der soll doch bitte auf Privatkosten nach London fahren und dort vorm Buckingham Palace rumlungern.“

