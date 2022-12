Chef der Bundesnetzagentur warnt vor Gasmangel im nächsten Winter: „Gefahr droht wieder“

Korruptionsskandal im Europaparlament: Kontrollinstanzen versagten

Die NGO, über die möglicherweise Schmiergeld in Millionenhöhe floss, beschäftigte schon im Jahr 2020 eine Ethikkommission in Brüssel – ohne Ergebnis. Jetzt fordern Parlamentarier die Schaffung eines unabhängigen Gremiums, das Lobbyisten stärker auf die Finger klopft. Am Donnerstag entscheidet sich, ob die zentrale Figur des Skandals in Untersuchungshaft bleiben muss.