﻿Ehemaliger MiG-Pilot: Wie die Jagdflugzeuge den Ukraine-Krieg verändern könnten

Bernd Pfähler war einer der erfahrensten MiG-Piloten Deutschlands – knapp 1500 Flugstunden absolvierte er auf der MiG 29. Fünf der ehemaligen DDR-Jagdflugzeuge will Polen nun in die Ukraine liefern. Der Veteran schätzt ein, welche Auswirkungen das auf den Krieg mit Russland haben könnte.

Rostock. Wendig, zuverlässig und verdammt schnell – aber auch mit Schwächen: So kennt Bernd Pfähler sein altes Jagdflugzeug MiG 29. Der heute 57-jährige Rostocker ist einer der erfahrensten deutschen Piloten der Maschine russischer Bauart. Fünf MiGs, die früher in Laage bei Rostock stationiert waren, will Polen an die Ukraine liefern. „Das ist mehr als nur ein Symbol“, sagt Pfähler.

Zwischen 1993 und 2004 absolvierte Pfähler knapp 1500 Flugstunden auf der MiG 29 – nur zwei Deutsche können mehr Erfahrung vorweisen. Auf dem Fliegerhorst Laage plante er beim Jagdgeschwader 73 „Steinhoff“ auch die allerletzte Mission mit dem russischen Jet, bevor der gesamte Bestand von 22 MiGs an Polen abgegeben und durch den Eurofighter ersetzt wurde.

Deutscher Pilot aus Rostock brachte MiG 29 an ihr Limit

Heute betreibt Pfähler in Rostock die Fliegerkneipe „Schallmauer“, in der Erinnerungsstücke an die MiG 29 das vorherrschende Dekoelement sind. „Die MiG zu fliegen, war toll: Sie ist sehr wendig und manövrierfähig, hat ein super Design und ist dadurch sehr aerodynamisch“, schwärmt er.

Ein MiG-29-Kampfjet der polnischen Luftwaffe fliegt bei einer Luftfahrtschau. © Quelle: Michael Walczak/dpa

Pfähler muss es wissen, denn er hat die MiG wirklich ausgereizt: Mit Mach 2,3, also über 2800 Kilometer pro Stunde, und in fast 20 Kilometer Flughöhe brachte er den einstigen Wundervogel an dessen Limit.

MiG 29 waren für Nato ein begehrter Schatz

Die DDR hatte die MiG 29 im Jahr 1988 von ihrem damaligen Waffenbruder Sowjetunion erhalten. Der wiedervereinigten deutschen Luftwaffe fiel damit ein begehrter Schatz in die Hände, denn die MiG 29 war damals das modernste Kampfflugzeug des Warschauer Paktes.

„Sie hatte unter anderem ein Helmvisier, womit Raketen in die Richtung abgefeuert werden konnten, in die der Pilot schaute“, erklärt Pfähler. Heute ist das Standard – vor 25 Jahren ein klarer Vorteil.

© Quelle: A. Brühl/dpa

Geschwader in Laage: Veteran sieht auch Schwächen der MiG 29

Das Geschwader aus Laage war daher ein beliebter Manövergegner von Nato-Partnern. Dabei holte es die „gegnerischen“ Maschinen oft simuliert vom Himmel. „Im nahen Luftkampf war die MiG 29 mindestens gleichwertig zu den besten westlichen Jägern – wenn nicht sogar besser“, so der Veteran.

Doch Pfähler kennt auch die Schwächen der MiG. Dazu zählt heute das Alter: „Es ist nun mal Technik aus den Siebziger- und Achtzigerjahren.“

Die Polen hätten zwar die alten DDR-Maschinen nach und nach modernisiert, aber einen klaren Nachteil konnten auch sie nicht beseitigen: „Das Radar ist nicht auf große Entfernungen ausgelegt. Damit ist es nicht möglich, ein vernünftiges Luftbild zu erstellen.“ Soll heißen: Modernere Maschinen und auch Bodenradar können die MiG 29 früher erfassen und damit bekämpfen als andersherum.

Pfähler hat daher einen wertvollen Tipp für die Ukrainer: „Die MiG 29 kann zwar sowohl Luft- als auch Bodenziele bekämpfen. Ich würde den Ukrainern aber raten, sie so einzusetzen, wie es eigentlich vorgesehen war: zur Verteidigung des eigenen Luftraums und der eigenen Städte.“

Jede MiG 29 verändert das Kräfteverhältnis

Polen und die Slowakei wollen der Ukraine nach bisherigen Zusagen insgesamt etwa 20 MiG 29 zur Verfügung stellen. Im Vergleich zum russischen Gegner, der über eine der größten Luftwaffen weltweit verfügt, klingt das zwar nicht viel.

Doch Pfähler ist überzeugt, dass die Lieferung weit mehr als nur eine symbolische Geste ist: „Die Russen fliegen nicht sehr stark über der Ukraine, wohl aus Angst vor der starken Bodenluftabwehr.“ Damit verändere jedes weitere Flugzeug zur Verteidigung das Kräfteverhältnis zugunsten der Ukraine.

Pfähler hatte in der deutschen Luftwaffe die MiG 29 auch auf Flugshows präsentiert. „Dafür gab es eine eigene Maschine mit meinem Namen darauf, die in Schwarz-Rot-Gold lackiert war.“ Auch dieser Jet ging 2004 an die Polen, die ihn dann wieder umlackierten. Ob er auch an die Ukraine übergeben wird, weiß Pfähler nicht.

Der Veteran behauptet, die MiG-Piloten der Luftwaffe, die sich immer noch regelmäßig treffen, würden emotional nicht an den MiGs hängen. Doch so ganz scheint das nicht zu stimmen: „Wenn einer meine Kiste abschießen würde, wäre ich schon sauer.“

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Ostsee-Zeitung“.