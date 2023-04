﻿Chef der Uno-Flüchtlingshilfe im Interview: „Die Hilfe in der Ukraine kommt an“

Akute Nothilfe und Unterstützung beim Wiederaufbau von Häusern und Infrastruktur: Die Uno-Flüchtlingshilfe hilft Tausenden Menschen in der Ukraine, die vor dem Krieg fliehen. Im Interview erzählt Geschäftsführer Peter Ruhenstroth-Bauer, wie die Lage vor Ort aussieht.

Flucht vor dem Angriffskrieg: Viele Menschen verlassen die Ukraine und suchen vor allem in den Nachbarländern Schutz.

Berlin. Herr Ruhenstroth-Bauer, Sie waren kürzlich in der Ukraine sowie in Polen und der Slowakei. Wie war Ihr Eindruck?

Wir wussten, dass wir in ein Land fahren, gegen das Krieg geführt wird. Aber das theoretische Wissen und die ganz persönliche Erfahrung sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Die unmittelbare Bedrohung durch Krieg ist allgegenwärtig: Plötzlich gibt es Luftalarm – man hat acht Minuten, um zum nächsten Bunker zu kommen. Dann das Warten auf das befreiende Signal zum Ende des Alarms, danach weiterarbeiten und weiterleben. Die unerschütterliche Energie und mentale Kraft der Ukrainer*innen ist beeindruckend: Die Kraftquelle der Zivilgesellschaft sind die Menschen selbst.

Peter Ruhenstroth-Bauer ist Nationaler Direktor der Uno-Flüchtlingshilfe, dem deutschen Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR). © Quelle: Jim Rakete

Wie geht es den Flüchtlingen, in der Ukraine selbst, aber auch in den Nachbarländern?

An der slowakisch-ukrainischen Grenze haben wir eine junge Mutter und ihre beiden Kindern kennengelernt, die an diesem Tag nach einem Jahr ihren Ehemann und Vater wiedergesehen haben. Es flossen nicht nur Tränen des Glücks, sondern auch der Dankbarkeit. Denn die Frau erzählte auch von der unendlichen Hilfsbereitschaft der polnischen Zivilgesellschaft. Diese Situation trifft die die Gefühlslage der Menschen.

Neben den ukrainischen Flüchtlingen scheinen die Asylsuchenden aus anderen Ländern immer mehr in Vergessenheit zu geraten oder an den Rand gedrängt zu werden. Wie haben Sie das erlebt?

Der Krieg gegen die Ukraine hat uns mitten Europa gezeigt, dass niemand freiwillig flieht. Weder in Europa noch irgendwo sonst auf der Welt. Konflikte und Menschenrechts­verletzungen sind dabei die bestimmenden Fluchtursachen, die vom Klimawandel noch verschärft werden können. Der UNHCR hat zwölf Krisengebiete identifiziert, die als Folge des Krieges gegen die Ukraine zusätzlich unmittelbare Belastungen erfahren.

Nun wird von Deutschland aus vieles unternommen, um die Situation in der Ukraine zu verbessern. In der Regierung heißt es, sonst wären vermutlich noch viel mehr Menschen von dort zu uns gekommen. Stimmt das?

Ich habe in den Gesprächen mit Ukrainer*innen sehr viel Mut, Willenskraft und Optimismus gespürt. Sie haben mir gezeigt, dass die Solidarität und Unterstützung sowohl der Regierungen als auch der Zivilgesellschaften wahrgenommen und extrem dankbar aufgenommen wurden. Die Hilfe in der Ukraine kommt an. Das gilt für die erste Nothilfe, aber auch für Maßnahmen zum Wiederaufbau von Häusern. Die verheerenden Zerstörungen der Infrastruktur führen im ganzen Land zu Strom- und Heizungsausfällen. Dank der Unterstützung durch Regierungen und Zivilgesellschaften kann der UNHCR vor Ort z. B. mit Generatoren lebenswichtige Unterstützung leisten.

Was kann und was sollte die Bundesregierung tun, um die genannten Länder zusätzlich zu unterstützen? Und was kann man von der Zivilgesellschaft erwarten?

Deutschland gehört seit Jahren zu den wichtigsten Unterstützern der weltweiten Arbeit des UNHCR, so auch im Ukraine-Krieg. Vor einem Jahr war es kaum vorherzusehen, dass mitten in Europa eine Krise entstehen wird, die mehr Menschen vertreibt als in Syrien. Unternehmen, Schulen, Einzelpersonen, ehrenamtliche Helfer*innen haben Unglaubliches geleistet. Darin dürfen wir alle nicht nachlassen.

In Deutschland hört man trotz aller Not wachsende Klagen aus den Kommunen, dass die Aufnahmekapazität für Geflüchtete erreicht oder überschritten sei. Verstehen Sie das? Und was folgt daraus?

Natürlich verstehen wir die Herausforderungen für die Flüchtlingshilfe vor Ort und gleichzeitig hören wir auch die vielen positiven Berichte. Wir geben als Uno-Flüchtlingshilfe keine Ratschläge an die Kommunen. Aber wir unterstützen die vielen Initiativen, die sich bei uns um Geflüchtete kümmern. Für unseren Podcast „Beweggründe“ haben wir gerade mit Flüchtlingsprojekten gesprochen: Das Engagement der zivilgesellschaftlichen Akteure ist unglaublich hoch, natürlich gibt es auch Widerstände und Ängste vor Ort. Es gibt eben aber auch viel Unterstützung und den Wunsch, Menschen in Not Schutz und Sicherheit zu geben.