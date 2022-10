Cherson: Russische Besatzer bereiten Evakuierung der Zivilbevölkerung vor

Die ukrainischen Gegenoffensiven sind weiter erfolgreich. Die russischen Besatzer bereiten aktuell eine großflächige Evakuierung vor, bestätigt nun der Besatzungschef von Cherson. Zehntausende Zivilisten sollen in Sicherheit gebracht werden.

Cherson. Unter dem Druck ukrainischer Gegenoffensiven bereiten die russischen Besatzer in dem von Moskau annektierten südukrainischen Gebiet Cherson die Evakuierung von Zehntausenden Zivilisten vor. Unter anderem seien die russischen Regionen Krasnodar und Stawropol zur Aufnahme von Kindern und Erwachsenen bereit, schrieb der Besatzungschef von Cherson, Wladimir Saldo, am Samstag in seinem Telegram-Kanal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Ein anderer Besatzungsvertreter, Kirill Stremoussow, räumte im russischen Staatsfernsehen ein, seine Verwaltung stelle sich auf „eine schwierige Zeit“ ein. Zugleich sprach er mit Blick auf die geplanten Evakuierungen von „Erholungs-Einladungen“ russischer Regionen an Kinder, Eltern und Ältere.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Russland hat das Nachbarland Ukraine am 24. Februar überfallen. Rund sieben Monate nach Kriegsbeginn erzielte die ukrainische Armee bei ihrer Gegenoffensive in den vergangenen Wochen größere Geländegewinne - insbesondere in den östlichen Gebieten Charkiw und Donezk. Auch aus Cherson meldeten die Ukrainer zuletzt die erfolgreiche Rückeroberung mehrerer Ortschaften.

RND/dpa

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere RND-App für Android und iOS herunter