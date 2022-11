Die russischen Truppen haben sich aus Cherson zurückgezogen. Die ukrainischen Soldaten sind von den Menschen herzlich empfangen worden. Bilder in sozialen Netzwerken zeigen große Emotionen.

Wie Menschen in Cherson die Rückkehr ukrainischer Truppen feiern

Ein Soldat rennt auf eine alte Frau zu. Die geht auf die Knie und weint. Beide fallen sich innig in die Arme. Das Video, in dem diese Szene zu sehen ist, stammt aus der ukrainischen Region Cherson und wurde auf dem verifizierten Twitter-Account von „UkraineWorld“ geteilt, einem Projekt der Organisation „Internews Ukraine“. Nachdem die russischen Besatzer sich aus Cherson zurückgezogen haben und ukrainische Soldaten in die Großstadt zurückgekehrt sind, sind zahlreiche Filmsequenzen dieser Art in den sozialen Medien zu finden.

Russische Truppen vom rechten Ufer des Dnipro zurückgezogen

Russland hat sich nach eigenen Angaben vom rechten Ufer des Flusses Dnipro zurückgezogen. Am Freitag sollen die letzten russischen Soldaten den nordwestlichen Teil des Gebietes Cherson verlassen haben. Als die Ukrainer am selben Tag in die Gebietshauptstadt zurückkehrten, haben die verbliebenen Einwohner und Einwohnerinnen gefeiert, wie zahlreiche Bilder und Videos zeigen.

Freude in Cherson nach Rückzug russischer Armee Ukrainische Soldaten werden voll Freude von den Einwohnern gefeiert, nachdem die russische Armee sich zurückgezogen hat. © Quelle: Reuters

Ukraine-Flaggen und Hupkonzerte

Filme der Siegesfeiern und der emotionalen Wiedersehen werden auch auf Twitter rege geteilt, etwa von Yaroslav Trofimov, einem Korrespondenten des „Wall Street Journal“, oder Adam Rawnsley, einem „Rolling Stone“-Reporter. Darauf zu sehen: Menschen stehen am Straßenrand, wehen mit ukrainischen Flaggen. Hupkonzerte sind zu hören.

Mann streicht Bauwerk um

Auf einem Video, das die ukrainische Zeitung „Kyiv Post“ geteilt hat, sind außerdem Säulen in Blau und Rot zu sehen – die Farben der russischen Flagge. Ein Mann streicht den roten Teil mit Gelb über, sodass das Bauwerk wieder ukrainisch anmutet. „Cherson wird hässliche Farben los“, so der Kommentar der Zeitung.

Alte Frau gräbt Flagge aus

In einem anderen Clip gräbt eine alte Dame ihre offenbar gut versteckte Ukraine-Flagge aus. Mit einem Löffel hebt sie eine Steinfliese aus, gräbt im Sand und holt eine Tüte hervor. Stolz präsentiert sie ihr verstecktes Gut.

Ob alle geteilten Videos am Wochenende der Befreiung und in Cherson aufgenommen wurden, ließ sich nicht unabhängig verifizieren. Von den Feierlichkeiten der Rückkehr gibt es auch Fernsehbilder, ausländische Journalisten waren ebenfalls vor Ort.

Cherson war einzige Gebietshauptstadt unter russischer Besatzung

Cherson war als einzige Gebietshauptstadt nach dem russischen Einmarsch Ende Februar von den Russen erobert worden. Anfang Oktober hatte Moskau das Gebiet völkerrechtswidrig zu seinem Staatsgebiet erklärt. Nach dem Truppenrückzug vom rechten Dnipro-Ufer kontrolliert Russland weiter über 70 Prozent des Gebiets.

RND/sf mit dpa

