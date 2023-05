Australische Journalistin Cheng Lei: tausend Tage in Haft und kein Urteil in Sicht

Sydney. „Tausend Tage in Haft sind eine erschreckend lange Zeit.“ Dies sagte Nick Coyle im Interview mit der britischen BBC. Coyle spricht stellvertretend für seine Partnerin, die australische Journalistin Cheng Lei, die seit inzwischen 1000 Tagen in einem chinesischen Gefängnis sitzt, mit kaum Kontakt zur Außenwelt. Die Einzelheiten der gegen sie erhobenen Anklage sind noch immer geheim. Ein Urteil steht nach wie vor aus.

Auch Australiens Außenministerin Penny Wong äußerte sich diese Woche erneut tief besorgt „über die anhaltenden Verzögerungen“ in Cheng Leis Fall. Ihre Gedanken seien jeden Tag bei der Journalistin und ihren Kindern, schrieb die Ministerin in einem Twitter-Post. Die Kinder der Inhaftierten leben bei ihrer Großmutter in Melbourne – Nick Coyle ist nicht der Vater. „Alle Australier wollen, dass sie wieder mit ihren Kindern vereint wird“, betonte die Ministerin.

Populäre Moderatorin

Über Jahre war Cheng Lei ein bekanntes Gesicht in China gewesen. Die chinesischstämmige Australierin moderierte bei CGTN, dem China Global Television Network, dem internationalen Ableger des chinesischen Staatsfernsehens. Zuvor war sie als China-Korrespondentin für den US-Sender CNBC tätig gewesen. Im August 2020 verschwand sie ohne Vorwarnung vom Bildschirm. Beiträge von ihr auf CGTN wurden gelöscht. Auch Freunde und Familie verloren den Kontakt zu ihr. Ihre Kinder waren zu dem Zeitpunkt gerade mal neun und elf Jahre alt.

Wenig später ließ die australische Regierung verlauten, dass die Journalistin von den chinesischen Behörden festgenommen und an einem unbekannten Ort festgehalten werde. Cheng sei am Morgen des 13. August auf dem Weg zur Arbeit „vom chinesischen Ministerium für Staatssicherheit festgenommen worden“, schrieb Coyle in einem Beitrag, der diese Woche in der Zeitung „The Australian“ veröffentlicht wurde. Zunächst war der Grund für die Festnahme nicht bekannt, doch im September hieß es dann von chinesischer Seite, man verdächtige sie, „Chinas nationale Sicherheit zu gefährden“. Im Februar 2021 wurde die Festnahme offiziell gemacht – die Anklage lautete, die Journalistin habe sich der „Verbreitung von Staatsgeheimnissen ins Ausland“ schuldig gemacht. Cheng Lei selbst ist bisher nicht zu Wort gekommen, ihre Familie sagte aber australischen Medien, dass die Journalistin unschuldig sei.

Wir können kein Vertrauen in die Gültigkeit eines Prozesses haben, der im Geheimen durchgeführt wird. Graham Fletcher, australischer Botschafter in China

Prozess hinter verschlossenen Türen

Die ersten sechs Monate verbrachte die Journalistin laut der BBC in Einzelhaft, in Stresspositionen und ohne Zugang zu einem Anwalt, selbst wenn sie verhört wurde. Seitdem wird sie laut dem britischen Sender zusammen mit anderen Gefangenen festgehalten. Ihr Prozess fand im März letzten Jahres hinter verschlossenen Türen statt. Ausländischen Journalisten wurde wie auch dem australischen Botschafter Graham Fletcher kein Zutritt zum Gerichtssaal gegeben. „Das ist zutiefst besorgniserregend, unbefriedigend und bedauerlich“, wurde Fletcher damals in australischen Medien zitiert. „Wir können kein Vertrauen in die Gültigkeit eines Prozesses haben, der im Geheimen durchgeführt wird.“ Eine Urteilsverkündung wurde seitdem immer wieder verschoben.

Grundsätzlich hat China bei Strafverfahren eine hohe Verurteilungsrate von über 99 Prozent. Das Strafmaß für das Vergehen, das der Journalistin vorgeworfen wird – ausländischen Organisationen oder Einzelpersonen Informationen oder Staatsgeheimnisse zur Verfügung gestellt zu haben –, könnte mit einer Gefängnisstrafe zwischen fünf und zehn Jahren geahndet werden. Es wäre aber wohl genauso auch ein deutlich geringeres Strafmaß möglich wie im schlimmsten Fall eine lebenslange Haftstrafe.

Ist Geiseldiplomatie im Spiel?

Immer wieder ist in den vergangenen Jahren in australischen Medien spekuliert worden, ob Cheng Lei ein Opfer der zeitweise extrem schlechten diplomatischen Beziehungen zwischen Australien und China geworden ist. Diese erreichten einen Tiefpunkt, als der frühere australische Premierminister Scott Morrison im April 2020 eine internationale Untersuchung forderte, um die Ursprünge von Covid-19 herauszufinden. China reagierte auf diese Forderung und andere „Affronts“ von australischer Seite – wie die Kritik an chinesischen Menschenrechtsverletzungen oder den Ausschluss der Telekommunikationsfirma Huawei beim Aufbau eines 5G-Mobilfunknetz – mit scharfen Handelsbarrieren.

Seit dem Regierungswechsel in Canberra vor etwa einem Jahr taut das Verhältnis der Länder zwar langsam wieder auf, doch das Schicksal der Journalistin ist nach wie vor in der Schwebe. „Ich möchte die zuständigen Behörden in China auffordern, diese schreckliche Situation so schnell wie möglich zu lösen“, sagte Nick Coyle gegenüber der BBC. Momentan darf Cheng anscheinend einmal im Monat Briefe empfangen und versenden – ansonsten hat sie keinen persönlichen Kontakt zu ihrer Familie und ihren Freunden. Telefonanrufe sind nicht gestattet, auch nicht mit ihren inzwischen elf und 14 Jahre alten Kindern. Coyle selbst sieht keinerlei Sinn in der Inhaftierung von Cheng Lei, wie er in seinem Beitrag für „The Australian“ schrieb. „Sie ist eine überaus stolze Australierin, aber sie ist auch stolz auf ihr chinesisches Erbe“, erklärte er darin. „Es ist traurig und ironisch, dass ihre anhaltende Inhaftierung so viele Australier und fair denkende Menschen auf der ganzen Welt wütend auf China macht.“

Neben Cheng Lei ist auch der australische Schriftsteller und Demokratieaktivist Yang Hengjun in China inhaftiert. Auch sein Fall ist ähnlich unklar und wird von vielen als ein Beispiel für Pekings Geiseldiplomatie angeführt. Die Familien der Inhaftierten setzen ihre Hoffnung nun auf einen „Deal“: Denn der australische Premierminister Anthony Albanese soll noch in diesem Jahr in Peking zu Gast sein. Wie gut die Chancen für die Inhaftierten stehen, hängt vermutlich in großen Teilen davon ab, wie gut Albanese der diplomatische Balanceakt mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping gelingt und wie viele Zugeständnisse er im Namen Australiens macht, um chinesische Interessen zu unterstützen.