Chinesische Betrügerbanden schmuggeln Textilien in die EU – Milliardenschaden

Chinesische Betrügerbanden sollen nach Recherchen des gemeinnützigen Recherchezentrums Correctiv seit mehreren Jahren systematisch Textilien in die EU geschmuggelt haben, ohne die dafür fälligen Zollabgaben zu bezahlen.

Mit falschen Warenangaben sollen die Betrügerinnen und Betrüger die Zollbehörden getäuscht und Container mit großen Mengen an Kleidung und Schuhen durch den Zoll geschickt haben. Dabei hätten die Schmuggelnden in rund 230 Fällen den Wert des Containerinhalts als niedriger ausgewiesen, als er tatsächlich war. Das ist das Ergebnis von Ermittlungen der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO).

Schmuggelware sind oft auch Luxusautos oder Tabakwaren

„Das geschieht nicht sporadisch, sondern in großem Maßstab und dauerhaft“, so der stellvertretende Generalstaatsanwalt Andrés Ritter, gegenüber Correctiv. Kleidung und Schuhe seien nur ein Teil der Schmuggelware. Auch Luxusautos, Tabakwaren, E‑Bikes oder Kleinelektronik wie Kopfhörer würden unverzollt in die EU eingeführt. Den größten Anteil der Schmuggelware machten den Angaben zufolge jedoch Textilien aus China aus.

Auf Nachfrage von Correctiv äußerte sich die Behörde das erste Mal zum Umfang des Schadens: rund eine Milliarde Euro sollen der EU in den von ihr ermittelnden Fällen entgangen sein.

Betrügerbanden schmuggeln systematisch Kleidung in die EU

„Die chinesischen Betrügerbanden sind bestens vernetzt und flexibel“, sagt Ritter. In der Regel arbeite ein Netzwerk aus mehreren Personen lose zusammen und gebündelt: Die einen gründeten Scheinfirmen, die später wieder eingestampft würden, andere sorgten für falsche Dokumente, wieder andere verkauften am Ende die Waren in ihren Bekleidungsgeschäften und wuschen die Erlöse aus ihren kriminellen Aktivitäten, so der Ermittler.

Doch wieso funktioniert die Masche so gut? Der Zoll kommt mit den Kontrollen nicht hinterher, so Correctiv. Zudem gebe es weder eine zentrale, europäische Datenbank noch eine einheitliche Risikosoftware. „Im Hinblick auf den enormen Umfang der Wareneinfuhren in die EU ist eine vollständige Eingangskontrolle nicht möglich“, so die Generalzolldirektion.

Über Correctiv Über die Recherche: Correctiv ist eine gemeinnützige und unabhängige Redaktion, die vor allem an investigativen Geschichten arbeitet. Im Rahmen einer Kooperation hat Correctiv dem RND die Geschichte zur Verfügung gestellt. Weitere Infos

Erstmals tauchte die Masche 2017 in Großbritannien auf. Dort hatten chinesische Betrügerinnen und Betrüger jahrelang „unterbewertete“ Kleidung eingeführt. Das rief die EU‑Kommission auf den Plan. Die warf dem britischen Zoll vor, in seiner Rolle als Schutzwall der EU‑Wirtschaft versagt zu haben, und forderte eine Kompensationszahlung von 2 Milliarden Euro von Großbritannien, so Correctiv.

Obwohl die Behörden den Zollbetrug nun im Blick haben, seien die Fälle nicht weniger geworden. Das Problem habe sich lediglich verlagert: Statistische Berechnungen, die Correctiv vorliegen, deuten darauf hin, dass besonders Griechenland, Ungarn oder Polen (Kleidung) und die Niederlande (Schuhe) in den vergangenen zwölf Monaten Hotspots für dieses Zollbetrugsschema waren.

RND/lb