Dieses von Planet Labs PBC via AP veröffentlichte Satellitenbild zeigt den Bau des chinesischen Flugzeugträgers Typ 003 auf der Jiangnan-Werft nordöstlich von Shanghai. Chinas bisher fortschrittlichster Flugzeugträger scheint kurz vor der Fertigstellung zu stehen, wie von The Associated Press analysierte Satellitenfotos am 03.06.2022 zeigen. Experten vermuten, dass das Schiff bald vom Stapel laufen könnte.

© Quelle: Planet Labs Pbc/Planet Labs PBC/