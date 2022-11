Ehemaliger chinesischer Präsident Jiang Zemin gestorben

Der frühere chinesische Präsident und Parteichef Jiang Zemin ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 96 Jahren in Shanghai an Leukämie und Organversagen, wie das staatliche chinesische Fernsehen und die Nachrichtenagentur Xinhua berichteten. Jiang war von 1993 bis 2003 Präsident der Volksrepublik und außerdem Vorsitzender des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jiang Zemin galt als Reformer

Jiang führte das Land nach der Niederschlagung pro-demokratischer Proteste auf dem Tiananmen-Platz in Peking aus der Isolation und unterstützte wirtschaftliche Reformen, die zu einem rasanten Wachstum führten. Während seiner Regierungszeit wurde 1997 Hongkong von Großbritannien an China zurückgegeben und das Land trat 2002 der Welthandelsorganisation bei. Gleichzeitig unterdrückte seine Regierung jeden Dissens im Land. Menschenrechts- und Demokratieaktivisten landeten im Gefängnis, die spirituelle Bewegung Falun Gong, die als Bedrohung des Machtmonopols der Kommunistischen Partei betrachtet wurde, wurde verboten.

Chinas Wirtschaft steht durch Null-Covid-Politik unter Druck Während die Zahl der Corona-Fälle wieder zurückgeht, zeigen viele Menschen Verständnis für die Proteste der vergangenen Tage. © Quelle: Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jiang gab seinen letzten offiziellen Titel 2004 ab, blieb aber hinter den Kulissen eine treibende Kraft in den Auseinandersetzungen, die zum Aufstieg des derzeitigen Präsidenten Xi Jinping führten, der 2012 die Macht übernahm. Xi hielt an Jiangs Mischung aus wirtschaftlicher Liberalisierung und strenger politischer Kontrolle fest.

Unter Jiang trat China der WHO bei

Jiang galt ursprünglich als Präsident für einen Übergang und wurde kurz vor seiner Pensionierung mit einem Mandat des damaligen Staatschefs Deng Xiaoping eingesetzt, um Partei und die Nation zusammenzuführen. Aber er veränderte das Land. In seinen 13 Jahren als Generalsekretär der Kommunistischen Partei, dem höchsten Amt in China, leitete er Chinas Aufstieg zur globalen Wirtschaftsmacht, indem er Kapitalisten in die Kommunistische Partei aufnahm und ausländische Investitionen anlockte, nachdem China der WTO beigetreten war.

Schließlich erfüllte sich China unter seiner Führung einen langgehegten Traum: den Zuschlag für die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2008.

China: Hu Jintao übernahm Präsidentschaft von Jiang Zemin

Der ehemalige Manager einer Seifenfabrik beendete seine Karriere mit der ersten geordneten Nachfolge in der kommunistischen Ära. Jiang übergab sein Amt als Parteivorsitzender 2002 an Hu Jintao, der im folgenden Jahr auch die Präsidentschaft übernahm. Er zeigte sich allerdings unzufrieden damit, dass Deng Hu als Parteichef auswählte und Jiang damit hinderte, seinen eigenen Nachfolger zu bestimmen. Jiang gelang es jedoch, Verbündete im siebenköpfigen Ständigen Ausschuss der Kommunistischen Partei zu platzieren, dem inneren Machtzirkel des Landes, als Xi 2012 Parteichef wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Nieder mit Xi Jinping“: Heftige Proteste gegen Corona-Politik in China Die rigide Null-Covid-Politik hat in China zu den größten Protesten seit Jahrzehnten geführt. © Quelle: Reuters

Aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwand Jiang in den letzten Jahren. Er trat zuletzt 2019 bei einer Militärparade zur Feier des 70-jährigen Bestehens der Partei auf dem Tiananmen-Tor in Peking zusammen mit aktuellen und ehemaligen Parteigranden öffentlich auf. Beim Parteikongress im vergangenen Monat in Peking, zu dem auch ehemalige führende Mitglieder in Anerkennung ihrer Dienst Zugang habe, fehlte er.

RND/AP