China-Experte Bütikofer: Pekings Friedensplan für die Ukraine ist „keine ernsthafte Initiative“

Arbeitsagentur: Ukraine-Flüchtlinge entlasten Arbeitsmarkt massiv

Rund ein Jahr nach Beginn des Krieges in der Ukraine arbeiten bereits Tausende Ukrainer in Deutschland. Die Agentur für Arbeit prognostiziert nun eine enorme Entlastung des Arbeitsmarktes in diesem Jahr. Die Ukrainer wollten arbeiten: „Wir sehen eine ganz hohe Motivation“, Arbeitsagentur-Vorstand Daniel Terzenbach.