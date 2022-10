Ein chinesischer Staatskonzern will sich mit über einem Drittel an einem Terminal des Hamburger Containerhafens beteiligen. Doch der Deal birgt einige Gefahren, warnen sechs Bundesministerien. Laut eines Berichts will das Kanzleramt das Geschäft dennoch durchdrücken – kurz vor einem geplanten China-Besuch des Bundeskanzlers.

Kanzleramt will China-Geschäft am Hamburger Hafen offenbar durchdrücken

Hamburg. Die Fachministerien warnen – dennoch will das Kanzleramt offenbar den Verkauf von Teilen des Hamburger Hafens an einen chinesischen Staatskonzern durchsetzen. Das berichten NDR und WDR.

Demnach haben sich Wirtschafts-, Innen-, Verteidigungs-, Verkehrs- und Finanzministerium sowie das Auswärtige Amt gegen den Verkauf ausgesprochen. Die Häuser verweisen laut des Berichts auf die veränderte geopolitische Lage, weisen jedoch auch daraufhin, dass durch den Verkauf für China ein „Erpressungspotential“ entstehen könnte. Denn das Land sei derzeit bereits wichtigster Kunde des Hafens.

Zudem solle die chinesische Reederei Cosco durch den Verkauf nicht nur rein finanziell beteiligt werden, sondern auch einen Geschäftsführer stellen und Mitspracherechte bei Entscheidungen bekommen. Zuletzt hatte sich auch die EU-Kommission gegen die Beteiligung ausgesprochen.

Hintergrund ist eine im September 2021 geschlossene Vereinbarung zwischen dem Hamburger Hafenlogistiker HHLA und dem chinesischen Terminalbetreiber Cosco über eine 35-Prozent-Beteiligung der Chinesen am Hamburger HHLA-Terminal Tollerort (CTT). Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums wollte den Bericht nicht kommentieren. Auch ein HHLA-Sprecher sagte der dpa zu dem Bericht: „Kein Kommentar“.

Kanzleramt nimmt Ablehnung des Wirtschaftsministeriums nicht auf die Tagesordnung

Das Bundeswirtschaftsministerium habe ein Investitionsprüfungsverfahren eingeleitet, da es sich um kritische Infrastruktur handelt, heißt es weiter. Laut des Berichts habe das Ministerium das Thema bereits zur endgültigen Ablehnung im Bundeskabinett angemeldet – doch das Kanzleramt habe den Punkt gar nicht erst auf die Tagesordnung genommen.

So konnte kein Kabinettsbeschluss zur Ablehnung gefasst werden, heißt es weiter. Demnach seien die beteiligte Häuser stattdessen damit beauftragt worden sein, nach einem Kompromiss zu suchen, um den Verkauf dennoch durchzubringen. Mit Verweis auf das laufende Verfahren wollte sich das Wirtschaftsministerium auf NDR- und WDR-Anfrage hin nicht äußern. Auch das Kanzleramt werde sich „mit Blick auf die Betroffenheit von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen der beteiligten Unternehmen“ zu laufenden Investitionsprüfungsverfahren nicht äußern, wird ein Regierungssprecher zitiert.

Scholz wird zu China-Besuch erwartet

Pikant: Wenn das Bundeskabinett weder einen Beschluss fasst noch eine Fristverlängerung vereinbart wird, würde das Geschäft laut Gesetz automatisch zustande kommen. Das wäre bereits Ende Oktober der Fall - kurz vor einem geplanten China-Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Dass Scholz am 4. November zu einem Besuch in China erwartet wird, ist bisher noch nicht offiziell bestätigt, geht allerdings aus übereinstimmenden Berichten hervor.

Der öffentlich einsehbare Kalender des Kanzlers reicht aktuell nur bis Ende dieser Woche. Der Kanzler wäre der erste Regierungschef eines G7-Staates, der seit Ausbruch der Pandemie nach China reist. Käme es zu einem Treffen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping, wäre Scholz auch der erste ausländische Regierungschef, der ihn nach seiner erwarteten Wiederwahl auf dem momentan in Peking laufenden Parteitag trifft.

China ist der mit Abstand wichtigste Handelspartner im drittgrößten europäischen Seehafen. Der Cosco-Konzern, der auch eine der weltweit größten Containerreedereien betreibt, lässt seine Schiffe seit Jahrzehnten am CTT festmachen. CTT mit vier Liegeplätzen und 14 Containerbrücken ist eines von drei Containerterminals, die die HHLA im Hamburger Hafen betreibt. Cosco will im Gegenzug zum Einstieg dort seine Ladungsströme in der Hansestadt konzentrieren, CTT soll zu einem bevorzugten Umschlagpunkt in Europa werden.

Das ARD-Magazin Panorama (NDR) berichtet am Donnerstag, den 20. Oktober, um 21:45 Uhr zu dem Thema.

RND/sic/dpa