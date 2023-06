Hohe Schulden, leere Kassen: Chinas Lokalregierungen geht das Geld aus

Peking. Nun hat auch die Stadtregierung von Shenzhen den Rotstift angesetzt: Von dem im April angekündigten Ausbau von insgesamt 13 U-Bahnlinien in der südchinesischen Metropole bleiben nur mehr neun über. Wie die singapurische Tageszeitung „Lianhe Zaobao“ berichtet, hat die Kürzung der Stadtplanung mit dem finanziellen Misere der letzten zwei Jahre zu tun. Damit ist Shenzhen nach Nanjing, Chengdu und Hangzhou die bereits vierte chinesische Stadt, die ihre Pläne zum U-Bahn-Ausbau zusammenstreichen musste.

Seit Jahrzehnten bereits ist die hohe Verschuldung der Lokalregierungen in der Volksrepublik ein massives Problem. Doch in den letzten drei Jahren hat sich die Situation massiv verschärft: Die Kosten der drakonischen „Null Covid“-Strategie inklusive Lockdowns und Massentests mussten nahezu ausschließlich von den Provinzen getragen werden. Doch seit der Öffnung hat die nur schleppend verlaufende Wirtschaftserholung dafür gesorgt, dass sich die leeren Kassen bislang kaum füllen konnten.

Haupteinnahmequelle der Lokalregierungen bricht ein

Ein Blick auf die Statistiken ist besorgniserregend: Betrugen die Schulden der Lokalregierungen vor zehn Jahren bereits satte 18,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, ist der Anteil im ersten Quartal 2023 auf insgesamt 30,1 Prozent gestiegen. Die US-Investmentbank Goldman Sachs schätzt, dass die Kommunen schon bald gezwungen sein werden, Anleihen in Höhe von fast sieben Prozent des chinesischen BiP zu veräußern, um einen Zahlungsausfall zu verhindern.

Auch die schwelende Immobilienkrise macht den Haushalten der Lokalregierungen zu schaffen. Ihre Haupteinnahmequelle bildet schließlich der Verkauf von Grundstücken an Bauentwickler. Doch allein in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres sind diese in den 300 größten Städten des Landes um 26 Prozent eingebrochen, wie eine Analyse des Forschungsinstituts China Index Academy ergeben hat.

Die Auswirkungen der leeren Kommunalkassen machen sich längst im Alltag der Leute bemerkbar: Nicht nur haben die meisten Provinzen die Gehälter ihrer Regierungsbeamten und Lehrer gekürzt. Sondern es kam in strukturschwachen Regionen wiederholt zu deutlichen Einsparungen beim Gesundheitssystem und im öffentlichen Nahverkehr.

Geldbußen sollen die Lücke füllen

Seit dem vergangenen Jahr greifen die Lokalregierungen zu regelrecht verzweifelten Maßnahmen, um neue Einnahmequellen zu generieren. Zunächst hatten europäische Firmen berichtet, dass die Behörden im wirtschaftlich maroden Nordosten willkürlich damit begannen, umweltrechtliche Verstöße bei Unternehmen festzustellen, welche hohe Geldbußen zur Folge hatten. Nun melden sich fast täglich wütende Bürger, auf Chinas sozialen Medien berichten etliche, dass sie zu geradezu kafkaesken Geldstrafen verdonnert werden: Ein Gastronom in Shanghai musste etwa zu Beginn des Monats umgerechnet 650 Euro zahlen, weil er angeblich ohne Lizenz einen Gurkensalat auf seiner Menükarte angeboten hatte.

Dabei handelt es sich keineswegs um eine absurde Anekdote, sondern vielmehr um ein flächendeckendes System: Laut einer Analyse des chinesischen Finanzmagazins Caijing hat der Anteil an Geldstrafen in Bezug auf die Steuernahmen in den letzten zwei Jahren in fast allen wirtschaftsschwachen Regionen massiv zugenommen.

Solch willkürliche Gängeleien bringen die Parteiführung nun massiv unter Druck. Denn sie stellen eine Gefahr für jene soziale Stabilität dar, welche die Regierung als oberste Priorität verfolgt: In Wuhan haben sich zu Beginn des Jahres – trotz massiven Polizeiaufgebots – hunderte wütende Rentner in einem zentralen Park versammelt, um gegen eine Krankenkassenreform zu protestieren, die eine deutliche Leistungskürzung vorsieht.

Jugendarbeitslosigkeit erreicht mancherorts die 20-Prozent-Marke

Auch die Jugend bekommt die angespannte Situation indirekt zu spüren, etwa wenn die Universitäten in Shanghai dieses Jahr ihre Studiengebühren um bis zu 50 Prozent erhöhen und auch die öffentliche Hand immer weniger Absolventen einstellt. Mittlerweile hat die Jugendarbeitslosigkeit in den Städten erstmals die 20-Prozent-Marke gebrochen, die landesweite Dunkelziffer dürfte noch deutlich höher liegen.

Für die chinesischen Millennials ist der Status Quo eine neue Erfahrung: Seit gut vier Dekaden wurde das materielle Leben der Chinesen schließlich Jahr für Jahr spürbar besser. Die Löhne stiegen stetig, in den Stadtzentren wurden gläserne Bürotürme und moderne Apartmentsiedlungen errichtet, und die Bahnhöfe an das weltgrößte Schnellzugnetz angeschlossen.

Chinas Wirtschaftssystem fußt auf Schulden

Nun jedoch bröckelt der unausgesprochene Gesellschaftsvertrag der Kommunistischen Partei, welcher seit den Wirtschaftsreformen von Deng Xiaoping (1904 - 1997) Gültigkeit besaß: Die Bevölkerung gibt ihre politischen Mitbestimmungsrechte an die KP ab, solange diese für eine wohlhabende Zukunft sorgt.

Das Wirtschaftssystem, das in hohem Maße auf Schulden basiert, gerät allmählich an seine Grenzen. Die Zentralregierung steht vor dem Dilemma, entweder weiter Wachstum auf Pump zu kaufen, oder aber schmerzhafte Reformen durchzuführen und damit ein deutlich niedrigeres Wachstum zu billigen. Expandierte das chinesische Bruttoinlandsprodukt in den Nullerjahren noch jährlich um rund zehn Prozent, waren es in der letzten Dekade nur mehr knapp über 6 Prozent. Künftig könnte sich der Wert auf deutlich unter vier Prozent einpendeln. Für eine Volkswirtschaft, dessen Wohlstandsniveau pro Kopf erst kürzlich Russland überholt hat, erfolgt die Verlangsamung also deutlich früher als es etwa bei den ostasiatischen Tigerstaaten Taiwan oder Südkorea der Fall war.